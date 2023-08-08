Рейтинг@Mail.ru
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 08.08.2023 (обновлено: 09:57 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888769501.html
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары - РИА Новости, 08.08.2023
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары
Несколько пожаров вспыхнули на севере Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:29
2023-08-08T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845257672_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_2e70f960ec753f9caea49200995bcab2.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Несколько пожаров вспыхнули на севере Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости.Горят несколько частных домов в Киевском районе.Звуки взрывов хорошо слышны во многих частях города, в том числе множественные разрывы, характерные для кассетных боеприпасов. Несмотря на это, на улицах много автомобилей, работает общественный транспорт, люди спешат на работу.Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с полуночи 25 раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности около 90 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под утро боевики запустили по городу шесть ракет из РСЗО.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На северной окраине района находится аэропорт, полностью разрушенный в многомесячных боях между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html
https://ria.ru/20230806/universitet-1888411167.html
донецк
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845257672_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_7a2681f1ebfe8aa6edc00a5c07aa473a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары

На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары, горят несколько домов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Несколько пожаров вспыхнули на севере Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости.
Горят несколько частных домов в Киевском районе.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Украинские войска 28 раз обстреляли территорию ДНР
00:24
Звуки взрывов хорошо слышны во многих частях города, в том числе множественные разрывы, характерные для кассетных боеприпасов. Несмотря на это, на улицах много автомобилей, работает общественный транспорт, люди спешат на работу.
Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с полуночи 25 раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности около 90 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под утро боевики запустили по городу шесть ракет из РСЗО.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На северной окраине района находится аэропорт, полностью разрушенный в многомесячных боях между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Пожар в здании первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание университета
6 августа, 01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала