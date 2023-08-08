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На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары - РИА Новости, 08.08.2023
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары
Несколько пожаров вспыхнули на севере Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:29
2023-08-08T07:29
2023-08-08T09:57
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Несколько пожаров вспыхнули на севере Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости.Горят несколько частных домов в Киевском районе.Звуки взрывов хорошо слышны во многих частях города, в том числе множественные разрывы, характерные для кассетных боеприпасов. Несмотря на это, на улицах много автомобилей, работает общественный транспорт, люди спешат на работу.Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с полуночи 25 раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности около 90 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под утро боевики запустили по городу шесть ракет из РСЗО.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На северной окраине района находится аэропорт, полностью разрушенный в многомесячных боях между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары
На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары, горят несколько домов