https://ria.ru/20230808/donetsk-1888769501.html

На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары

На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары - РИА Новости, 08.08.2023

На севере Донецка после обстрелов вспыхнули пожары

Несколько пожаров вспыхнули на севере Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:29

2023-08-08T07:29

2023-08-08T09:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Несколько пожаров вспыхнули на севере Донецка после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил корреспондент РИА Новости.Горят несколько частных домов в Киевском районе.Звуки взрывов хорошо слышны во многих частях города, в том числе множественные разрывы, характерные для кассетных боеприпасов. Несмотря на это, на улицах много автомобилей, работает общественный транспорт, люди спешат на работу.Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ с полуночи 25 раз обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности около 90 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под утро боевики запустили по городу шесть ракет из РСЗО.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. На северной окраине района находится аэропорт, полностью разрушенный в многомесячных боях между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230808/dnr-1888753143.html

https://ria.ru/20230806/universitet-1888411167.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, вооруженные силы украины, нато