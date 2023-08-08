https://ria.ru/20230808/donetsk-1888752811.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска за три часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T00:19

2023-08-08T00:19

2023-08-08T00:19

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска за три часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, ВСУ в 21.20 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Петровский район Донецка попал под обстрел четыре раза за 15 минут, суммарно было выпущено 14 снарядов такого же калибра. После полуночи ВСУ выпустили по Петровскому району еще семь снарядов. Куйбышевский район находится в западной части Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/udary-1888745943.html

https://ria.ru/20230807/rezervy-1888740575.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато