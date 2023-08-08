https://ria.ru/20230808/dom-1888955925.html

На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу

На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу - РИА Новости, 08.08.2023

На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил построить дом для врачей в Ленинградском районе края, это позволит укомплектовать штат сотрудников в центральной... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:18

2023-08-08T23:18

2023-08-08T23:20

краснодарский край

общество

жилье

ленинградский район

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил построить дом для врачей в Ленинградском районе края, это позволит укомплектовать штат сотрудников в центральной больнице муниципалитета и улучишь медобслуживание. "На встрече с активом Ленинградского района обсудили волнующие жителей вопросы. Самый острый из них – нехватка врачей в центральной районной больнице. Сегодня штат медучреждения укомплектован всего на 40%, в муниципалитете нет высококвалифицированных специалистов по отдельным направлениям. Для привлечения кадров приняли решение построить служебное жильё для медиков – многоквартирный дом на четыре-пять этажей. Такой опыт есть в Староминском районе", - написал Кондратьев в телеграм-канале.Проблему поможет решить обеспечение жильем медработников, в частности, предоставление служебных квартир. Предварительно, необходим многоэтажный дом на 100 квартир, добавили в пресс-службе краевой администрации. "Району нужны анестезиологи, педиатры, акушеры-гинекологи. Мы стараемся улучшить ситуацию, капитально отремонтировали поликлинику, построили пять фельдшерско-акушерских пунктов в районе, но именно дефицит специалистов выходит на первый план", – добавила вице-губернатор Анна Минькова. Кондратьев поручил руководству краевого департамента строительства профинансировать стройку дома для врачей из краевого бюджета, а также разработать проект и оперативно приступить к его реализации.

https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html

ленинградский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, ленинградский район, вениамин кондратьев, краснодарский край