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На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу - РИА Новости, 08.08.2023
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Краснодарский край
 
23:18 08.08.2023 (обновлено: 23:20 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/dom-1888955925.html
На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу
На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу - РИА Новости, 08.08.2023
На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил построить дом для врачей в Ленинградском районе края, это позволит укомплектовать штат сотрудников в центральной... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:18
2023-08-08T23:20
краснодарский край
общество
жилье
ленинградский район
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил построить дом для врачей в Ленинградском районе края, это позволит укомплектовать штат сотрудников в центральной больнице муниципалитета и улучишь медобслуживание. &quot;На встрече с активом Ленинградского района обсудили волнующие жителей вопросы. Самый острый из них – нехватка врачей в центральной районной больнице. Сегодня штат медучреждения укомплектован всего на 40%, в муниципалитете нет высококвалифицированных специалистов по отдельным направлениям. Для привлечения кадров приняли решение построить служебное жильё для медиков – многоквартирный дом на четыре-пять этажей. Такой опыт есть в Староминском районе&quot;, - написал Кондратьев в телеграм-канале.Проблему поможет решить обеспечение жильем медработников, в частности, предоставление служебных квартир. Предварительно, необходим многоэтажный дом на 100 квартир, добавили в пресс-службе краевой администрации. "Району нужны анестезиологи, педиатры, акушеры-гинекологи. Мы стараемся улучшить ситуацию, капитально отремонтировали поликлинику, построили пять фельдшерско-акушерских пунктов в районе, но именно дефицит специалистов выходит на первый план", – добавила вице-губернатор Анна Минькова. Кондратьев поручил руководству краевого департамента строительства профинансировать стройку дома для врачей из краевого бюджета, а также разработать проект и оперативно приступить к его реализации.
https://ria.ru/20230804/kuban-1888287549.html
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общество, жилье, ленинградский район, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Жилье, Ленинградский район, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край

На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил построить дом для врачей в Ленинградском районе края, это позволит укомплектовать штат сотрудников в центральной больнице муниципалитета и улучишь медобслуживание.
«

"На встрече с активом Ленинградского района обсудили волнующие жителей вопросы. Самый острый из них – нехватка врачей в центральной районной больнице. Сегодня штат медучреждения укомплектован всего на 40%, в муниципалитете нет высококвалифицированных специалистов по отдельным направлениям. Для привлечения кадров приняли решение построить служебное жильё для медиков – многоквартирный дом на четыре-пять этажей. Такой опыт есть в Староминском районе", - написал Кондратьев в телеграм-канале.

Проблему поможет решить обеспечение жильем медработников, в частности, предоставление служебных квартир. Предварительно, необходим многоэтажный дом на 100 квартир, добавили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Району нужны анестезиологи, педиатры, акушеры-гинекологи. Мы стараемся улучшить ситуацию, капитально отремонтировали поликлинику, построили пять фельдшерско-акушерских пунктов в районе, но именно дефицит специалистов выходит на первый план", – добавила вице-губернатор Анна Минькова.
Кондратьев поручил руководству краевого департамента строительства профинансировать стройку дома для врачей из краевого бюджета, а также разработать проект и оперативно приступить к его реализации.
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Краснодарский крайОбществоЖильеЛенинградский районВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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