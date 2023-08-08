На Кубани построят дом для врачей, чтобы набрать кадры в районную больницу
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил построить дом для врачей в Ленинградском районе края, это позволит укомплектовать штат сотрудников в центральной больнице муниципалитета и улучишь медобслуживание.
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"На встрече с активом Ленинградского района обсудили волнующие жителей вопросы. Самый острый из них – нехватка врачей в центральной районной больнице. Сегодня штат медучреждения укомплектован всего на 40%, в муниципалитете нет высококвалифицированных специалистов по отдельным направлениям. Для привлечения кадров приняли решение построить служебное жильё для медиков – многоквартирный дом на четыре-пять этажей. Такой опыт есть в Староминском районе", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Проблему поможет решить обеспечение жильем медработников, в частности, предоставление служебных квартир. Предварительно, необходим многоэтажный дом на 100 квартир, добавили в пресс-службе краевой администрации.
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"Району нужны анестезиологи, педиатры, акушеры-гинекологи. Мы стараемся улучшить ситуацию, капитально отремонтировали поликлинику, построили пять фельдшерско-акушерских пунктов в районе, но именно дефицит специалистов выходит на первый план", – добавила вице-губернатор Анна Минькова.
Кондратьев поручил руководству краевого департамента строительства профинансировать стройку дома для врачей из краевого бюджета, а также разработать проект и оперативно приступить к его реализации.