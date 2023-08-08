https://ria.ru/20230808/dnr-1888770992.html
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек
Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:49
2023-08-08T07:49
2023-08-08T07:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
октябрьский
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_0:199:3182:1989_1920x0_80_0_0_c5929430f83f3a1e06fba771fe7e1737.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Обстрел поселка Октябрьский рудник! Попадание с возгоранием в дом частного сектора по улице Краснопартизанская. Есть пострадавший. Информация уточняется", - написал мэр в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html
донецкая народная республика
донецк
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795839309_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_0a082e4bf8fc891a130570be8fc617c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, октябрьский, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Октябрьский, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек