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При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек

При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023

При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек

Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:49

2023-08-08T07:49

2023-08-08T07:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

октябрьский

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Обстрел поселка Октябрьский рудник! Попадание с возгоранием в дом частного сектора по улице Краснопартизанская. Есть пострадавший. Информация уточняется", - написал мэр в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html

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происшествия, донецкая народная республика, донецк, октябрьский, алексей кулемзин (донецк)