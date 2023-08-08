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При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/dnr-1888770992.html
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек
Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:49
2023-08-08T07:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
октябрьский
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Обстрел поселка Октябрьский рудник! Попадание с возгоранием в дом частного сектора по улице Краснопартизанская. Есть пострадавший. Информация уточняется", - написал мэр в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230808/donetsk-1888770499.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, октябрьский, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Октябрьский, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле поселка Октябрьский рудник в ДНР пострадал человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский рудник в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Обстрел поселка Октябрьский рудник! Попадание с возгоранием в дом частного сектора по улице Краснопартизанская. Есть пострадавший. Информация уточняется", - написал мэр в своем телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкОктябрьскийАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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