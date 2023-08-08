https://ria.ru/20230808/dnr-1888763009.html

Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР

Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР - РИА Новости, 08.08.2023

Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР

Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:05

2023-08-08T05:05

2023-08-08T08:39

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

старомайорское

угледар

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного", — сказал он.Кроме того, огнем артиллерии уничтожили склад боеприпасов севернее Владимировки и пункт временной дислокации украинских войск в районе Угледара. Также гаубичная артиллерия ликвидировала минометный расчет противника севернее Никольского."Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК "Верба" уничтожен БПЛА самолетного типа "Фурия", — добавил Чехов.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230808/nastuplenie-1888757835.html

донецкая народная республика

старомайорское

угледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, старомайорское, угледар, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины