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Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 08.08.2023 (обновлено: 08:39 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/dnr-1888763009.html
Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР
Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР - РИА Новости, 08.08.2023
Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР
Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T05:05
2023-08-08T08:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
старомайорское
угледар
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного", — сказал он.Кроме того, огнем артиллерии уничтожили склад боеприпасов севернее Владимировки и пункт временной дислокации украинских войск в районе Угледара. Также гаубичная артиллерия ликвидировала минометный расчет противника севернее Никольского."Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК "Верба" уничтожен БПЛА самолетного типа "Фурия", — добавил Чехов.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230808/nastuplenie-1888757835.html
донецкая народная республика
старомайорское
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безопасность, донецкая народная республика, старомайорское, угледар, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Угледар, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР

ВС России отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного", — сказал он.
Кроме того, огнем артиллерии уничтожили склад боеприпасов севернее Владимировки и пункт временной дислокации украинских войск в районе Угледара. Также гаубичная артиллерия ликвидировала минометный расчет противника севернее Никольского.
"Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК "Верба" уничтожен БПЛА самолетного типа "Фурия", — добавил Чехов.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Военнослужащий ВС РФ на Купянском направлении в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорскоеУгледарВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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