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Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР
Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР - РИА Новости, 08.08.2023
Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР
Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T05:05
2023-08-08T05:05
2023-08-08T08:39
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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угледар
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного", — сказал он.Кроме того, огнем артиллерии уничтожили склад боеприпасов севернее Владимировки и пункт временной дислокации украинских войск в районе Угледара. Также гаубичная артиллерия ликвидировала минометный расчет противника севернее Никольского."Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК "Верба" уничтожен БПЛА самолетного типа "Фурия", — добавил Чехов.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230808/nastuplenie-1888757835.html
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Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР
ВС России отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР