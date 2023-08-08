https://ria.ru/20230808/derindzhe-1888792534.html

В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже

В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже - РИА Новости, 08.08.2023

В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже

Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва в турецком порту Дериндже, сообщило управление по связям администрации президента... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:00

2023-08-08T11:00

2023-08-08T11:03

турция

в мире

коджаэли (провинция)

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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва в турецком порту Дериндже, сообщило управление по связям администрации президента Турции.Ранее в ряде турецких СМИ прошло сообщение о том, что якобы после взрыва в порту повреждено 8 миллионов тонн запасов продовольствия."Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено. Поэтому утверждение о том, что "было уничтожено 8 миллионов тонн запасов", не соответствует действительности", - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888775502.html

https://ria.ru/20230807/vzryv-1888687050.html

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коджаэли (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире, коджаэли (провинция)