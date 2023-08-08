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В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже - РИА Новости, 08.08.2023
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11:00 08.08.2023 (обновлено: 11:03 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/derindzhe-1888792534.html
В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже
В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже - РИА Новости, 08.08.2023
В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже
Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва в турецком порту Дериндже, сообщило управление по связям администрации президента... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:00
2023-08-08T11:03
турция
в мире
коджаэли (провинция)
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва в турецком порту Дериндже, сообщило управление по связям администрации президента Турции.Ранее в ряде турецких СМИ прошло сообщение о том, что якобы после взрыва в порту повреждено 8 миллионов тонн запасов продовольствия."Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено. Поэтому утверждение о том, что "было уничтожено 8 миллионов тонн запасов", не соответствует действительности", - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.
https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888775502.html
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турция, в мире, коджаэли (провинция)
Турция, В мире, Коджаэли (провинция)
В Турции оценили объем поврежденного продовольствия в Дериндже

Администрация Эрдогана: в Дериндже повреждено 20 процентов запасов продовольствия

© Фото : РИА Новости / TelegramДым от взрыва в порту Дериндже в Турции
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : РИА Новости / Telegram
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Повреждено 20% запаса продовольствия, находящегося в силосе в момент взрыва в турецком порту Дериндже, сообщило управление по связям администрации президента Турции.
Ранее в ряде турецких СМИ прошло сообщение о том, что якобы после взрыва в порту повреждено 8 миллионов тонн запасов продовольствия.
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Турции назвали версию о подрыве в порту Дериндже слабой
08:50
"Общая вместимость порта составляет 95 тысяч тонн. В силосе, где произошел взрыв, уже было 75 тысяч тонн запасов. Согласно предварительным оценкам, около 20% (порядка 15 тысяч тонн) этого запаса было повреждено. Поэтому утверждение о том, что "было уничтожено 8 миллионов тонн запасов", не соответствует действительности", - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации Управления по связям администрации президента.
Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16. В результате взрыва пострадали не менее 12 человек.
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции
Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
Вчера, 16:32
 
ТурцияВ миреКоджаэли (провинция)
 
 
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