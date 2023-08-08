https://ria.ru/20230808/dens-1888848140.html

Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы

Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы - РИА Новости, 08.08.2023

Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы

Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:00

2023-08-08T14:00

2023-08-08T14:00

шоубиз

происшествия

лада дэнс

сергей пудовкин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин. Ранее 5 августа в подмосковном Подольске произошло ДТП. В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что легковушка влетела в две машины, пострадали четыре человека. Информированный источник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Ранее Пудовкин рассказал, что певице тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное – подозрение на перелом позвоночника". "К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что минувшей ночью артистке была проведена вторая операция на лице. "Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы", - отметил Пудовкин. По его словам, была проведена экспертиза водителя, который вез певицу. "Водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма – 12 миллионов рублей", - заключил он.

https://ria.ru/20230807/dens-1888684251.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, лада дэнс, сергей пудовкин