https://ria.ru/20230808/dens-1888848140.html
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы - РИА Новости, 08.08.2023
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы
Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:00
2023-08-08T14:00
2023-08-08T14:00
шоубиз
происшествия
лада дэнс
сергей пудовкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888687028_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_3f2676e3db8356fe3c29f74b2ee35886.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин. Ранее 5 августа в подмосковном Подольске произошло ДТП. В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что легковушка влетела в две машины, пострадали четыре человека. Информированный источник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Ранее Пудовкин рассказал, что певице тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное – подозрение на перелом позвоночника". "К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что минувшей ночью артистке была проведена вторая операция на лице. "Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы", - отметил Пудовкин. По его словам, была проведена экспертиза водителя, который вез певицу. "Водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма – 12 миллионов рублей", - заключил он.
https://ria.ru/20230807/dens-1888684251.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888687028_527:0:2912:1789_1920x0_80_0_0_3be8a20780e4498f20a5514024f81bad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лада дэнс, сергей пудовкин
Шоубиз, Происшествия, Лада Дэнс, Сергей Пудовкин
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы
Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, ей провели вторую операцию
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин.
Ранее 5 августа в подмосковном Подольске произошло ДТП. В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что легковушка влетела в две машины, пострадали четыре человека. Информированный источник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Ранее Пудовкин рассказал, что певице тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное – подозрение на перелом позвоночника".
"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что минувшей ночью артистке была проведена вторая операция на лице. "Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы", - отметил Пудовкин.
По его словам, была проведена экспертиза водителя, который вез певицу. "Водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма – 12 миллионов рублей", - заключил он.
"Ей тяжело говорить": стали известны новые подробности о состоянии Дэнс