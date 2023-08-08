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Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы - РИА Новости, 08.08.2023
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Шоубиз
 
14:00 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/dens-1888848140.html
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы - РИА Новости, 08.08.2023
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы
Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:00
2023-08-08T14:00
шоубиз
происшествия
лада дэнс
сергей пудовкин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин. Ранее 5 августа в подмосковном Подольске произошло ДТП. В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что легковушка влетела в две машины, пострадали четыре человека. Информированный источник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Ранее Пудовкин рассказал, что певице тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное – подозрение на перелом позвоночника". "К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что минувшей ночью артистке была проведена вторая операция на лице. "Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы", - отметил Пудовкин. По его словам, была проведена экспертиза водителя, который вез певицу. "Водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма – 12 миллионов рублей", - заключил он.
https://ria.ru/20230807/dens-1888684251.html
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происшествия, лада дэнс, сергей пудовкин
Шоубиз, Происшествия, Лада Дэнс, Сергей Пудовкин
Директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении состояния певицы

Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, ей провели вторую операцию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевица Лада Дэнс
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певица Лада Дэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Состояние певицы Лады Дэнс ухудшилось, сообщил РИА Новости ее директор Сергей Пудовкин.
Ранее 5 августа в подмосковном Подольске произошло ДТП. В пресс-службе областного главка полиции сообщили, что легковушка влетела в две машины, пострадали четыре человека. Информированный источник уточнил РИА Новости, что среди пострадавших оказалась певица Лада Дэнс. Ранее Пудовкин рассказал, что певице тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное – подозрение на перелом позвоночника".
"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что минувшей ночью артистке была проведена вторая операция на лице. "Старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы", - отметил Пудовкин.
По его словам, была проведена экспертиза водителя, который вез певицу. "Водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма – 12 миллионов рублей", - заключил он.
Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года. - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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ШоубизПроисшествияЛада ДэнсСергей Пудовкин
 
 
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