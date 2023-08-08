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На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы - РИА Новости, 08.08.2023
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14:27 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/delo-1888853468.html
На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы
На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы - РИА Новости, 08.08.2023
На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы
Уголовное дело возбуждено после смерти рабочего при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:27
2023-08-08T14:27
происшествия
россия
свердловская область
краснотурьинск
следственный комитет россии (ск рф)
валерий горелых
русал
богословский алюминиевый завод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти рабочего при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. "По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУСК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Ранее региональная прокуратура сообщила, что труба обрушилась днем в понедельник во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории БАЗ. Двое альпинистов, работавших на высоте 55 метров, были госпитализированы, еще один находился под завалами. Как позже уточняли региональный минздрав и СК, двое пострадавших находились в состоянии средней тяжести, а извлеченный из-под завалов мужчина погиб. Как отмечал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, альпинисты подрядной организации, которые проводили демонтаж, работали вахтовым методом. Погибший мужчина и один из пострадавших специалистов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий работник – из Якутии. Богословский алюминиевый завод – третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.
https://ria.ru/20230808/proisshestvie-1888852974.html
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, краснотурьинск, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, русал, богословский алюминиевый завод
Происшествия, Россия, Свердловская область, Краснотурьинск, Следственный комитет России (СК РФ), Валерий Горелых, Русал, Богословский алюминиевый завод
На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы

СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего при обрушении трубы на заводе на Урале

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти рабочего при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства.
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"По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУСК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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Ранее региональная прокуратура сообщила, что труба обрушилась днем в понедельник во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории БАЗ. Двое альпинистов, работавших на высоте 55 метров, были госпитализированы, еще один находился под завалами. Как позже уточняли региональный минздрав и СК, двое пострадавших находились в состоянии средней тяжести, а извлеченный из-под завалов мужчина погиб.
Как отмечал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, альпинисты подрядной организации, которые проводили демонтаж, работали вахтовым методом. Погибший мужчина и один из пострадавших специалистов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий работник – из Якутии.
Богословский алюминиевый завод – третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьКраснотурьинскСледственный комитет России (СК РФ)Валерий ГорелыхРусалБогословский алюминиевый завод
 
 
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