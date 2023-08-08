https://ria.ru/20230808/delo-1888853468.html

На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы

На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы - РИА Новости, 08.08.2023

На Урале завели уголовное дело после гибели рабочего из-за обрушения трубы

Уголовное дело возбуждено после смерти рабочего при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:27

2023-08-08T14:27

2023-08-08T14:27

происшествия

россия

свердловская область

краснотурьинск

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

русал

богословский алюминиевый завод

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти рабочего при обрушении трубы на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в "Русал") в Свердловской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. "По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУСК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Ранее региональная прокуратура сообщила, что труба обрушилась днем в понедельник во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории БАЗ. Двое альпинистов, работавших на высоте 55 метров, были госпитализированы, еще один находился под завалами. Как позже уточняли региональный минздрав и СК, двое пострадавших находились в состоянии средней тяжести, а извлеченный из-под завалов мужчина погиб. Как отмечал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, альпинисты подрядной организации, которые проводили демонтаж, работали вахтовым методом. Погибший мужчина и один из пострадавших специалистов прибыли на Средний Урал из Башкирии, а третий работник – из Якутии. Богословский алюминиевый завод – третий крупнейший производитель глинозема в России. Расположен в Краснотурьинске Свердловской области.

https://ria.ru/20230808/proisshestvie-1888852974.html

https://ria.ru/20230804/gibel-1888289950.html

россия

свердловская область

краснотурьинск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, свердловская область, краснотурьинск, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, русал, богословский алюминиевый завод