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Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета - РИА Новости, 08.08.2023
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04:19 08.08.2023 (обновлено: 11:12 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/defitsit-1888760995.html
Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета
Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета - РИА Новости, 08.08.2023
Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета
Дефицит бюджета по итогам 2023 года может достичь 3,5-4,5 процента ВВП, заявил РИА Новости доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:19
2023-08-08T11:12
экономика
россия
андрей нечаев
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета по итогам 2023 года может достичь 3,5-4,5 процента ВВП, заявил РИА Новости доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей Нечаев.По действующему закону о бюджете, его дефицит планируется на уровне двух процентов ВВП, при этом глава Минфина Антон Силуанов признавал, что фактическое превышение расходов над доходами по итогам текущего года составит 2-2,5 процента ВВП. Вместе с тем глава Минфина неоднократно подчеркивал, что в казне имеется достаточно ресурсов как для выполнения плановых расходов, так и для дополнительных, которые возникают в течение года."По итогам 2023 года дефицит бюджета достигнет, думаю, 3,5–4,5 процента ВВП", — сказал Нечаев. При этом, добавил он, доходы от продажи нефти на экспорт за последний год сократились на 40 процентов, газа — еще больше, хотя до недавнего времени они давали более 50 процентов доходов бюджета. Поэтому, по словам экономиста, встает вопрос с финансированием дефицита бюджета: так как западные рынки капитала из-за санкций закрыты, правительство покрывает его за счет средств Фонда национального благосостояния и внутренних заимствований."Даже по официальным оценкам, в 2025 году на обслуживание госдолга уйдет более шести процентов федерального бюджета", — сказал Нечаев. Поэтому он не исключил, что правительство пойдет на оптимизацию бюджетных расходов.
https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077438.html
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экономика, россия, андрей нечаев, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Нечаев, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета

Экс-министр экономики России Нечаев: дефицит бюджета в этом году будет 3,5-4,5% ВВП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета по итогам 2023 года может достичь 3,5-4,5 процента ВВП, заявил РИА Новости доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
По действующему закону о бюджете, его дефицит планируется на уровне двух процентов ВВП, при этом глава Минфина Антон Силуанов признавал, что фактическое превышение расходов над доходами по итогам текущего года составит 2-2,5 процента ВВП. Вместе с тем глава Минфина неоднократно подчеркивал, что в казне имеется достаточно ресурсов как для выполнения плановых расходов, так и для дополнительных, которые возникают в течение года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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"По итогам 2023 года дефицит бюджета достигнет, думаю, 3,5–4,5 процента ВВП", — сказал Нечаев.
При этом, добавил он, доходы от продажи нефти на экспорт за последний год сократились на 40 процентов, газа — еще больше, хотя до недавнего времени они давали более 50 процентов доходов бюджета.
Поэтому, по словам экономиста, встает вопрос с финансированием дефицита бюджета: так как западные рынки капитала из-за санкций закрыты, правительство покрывает его за счет средств Фонда национального благосостояния и внутренних заимствований.
"Даже по официальным оценкам, в 2025 году на обслуживание госдолга уйдет более шести процентов федерального бюджета", — сказал Нечаев. Поэтому он не исключил, что правительство пойдет на оптимизацию бюджетных расходов.
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ЭкономикаРоссияАндрей НечаевАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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