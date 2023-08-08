https://ria.ru/20230808/defitsit-1888760995.html

Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета

Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета - РИА Новости, 08.08.2023

Экс-министр экономики России оценил возможный дефицит бюджета

Дефицит бюджета по итогам 2023 года может достичь 3,5-4,5 процента ВВП, заявил РИА Новости доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T04:19

2023-08-08T04:19

2023-08-08T11:12

экономика

россия

андрей нечаев

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дефицит бюджета по итогам 2023 года может достичь 3,5-4,5 процента ВВП, заявил РИА Новости доктор экономических наук, экс-министр экономики России Андрей Нечаев.По действующему закону о бюджете, его дефицит планируется на уровне двух процентов ВВП, при этом глава Минфина Антон Силуанов признавал, что фактическое превышение расходов над доходами по итогам текущего года составит 2-2,5 процента ВВП. Вместе с тем глава Минфина неоднократно подчеркивал, что в казне имеется достаточно ресурсов как для выполнения плановых расходов, так и для дополнительных, которые возникают в течение года."По итогам 2023 года дефицит бюджета достигнет, думаю, 3,5–4,5 процента ВВП", — сказал Нечаев. При этом, добавил он, доходы от продажи нефти на экспорт за последний год сократились на 40 процентов, газа — еще больше, хотя до недавнего времени они давали более 50 процентов доходов бюджета. Поэтому, по словам экономиста, встает вопрос с финансированием дефицита бюджета: так как западные рынки капитала из-за санкций закрыты, правительство покрывает его за счет средств Фонда национального благосостояния и внутренних заимствований."Даже по официальным оценкам, в 2025 году на обслуживание госдолга уйдет более шести процентов федерального бюджета", — сказал Нечаев. Поэтому он не исключил, что правительство пойдет на оптимизацию бюджетных расходов.

https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077438.html

https://ria.ru/20230725/neft-1886077589.html

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экономика, россия, андрей нечаев, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)