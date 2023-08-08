https://ria.ru/20230808/dagestan-1888835297.html

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Дагестане осенью

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Дагестане осенью - РИА Новости, 08.08.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Дагестане осенью

Дагестан входит в пятерку самых бронируемых направлений в России, туроператоры рассказали, что осенью посмотреть в регионе и сколько стоит отдых в республике,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:30

2023-08-08T15:30

2023-08-08T15:30

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Дагестан входит в пятерку самых бронируемых направлений в России, туроператоры рассказали, что осенью посмотреть в регионе и сколько стоит отдых в республике, сообщает АТОР.В среднем продажи направления в сравнении с прошлым годом увеличились 50-70 процентов, но отдельные участники рынка отмечают и кратную динамику. Так, у PEGAS Touristik спрос на сентябрь – октябрь вырос в 20 раз. "Продукт бронируется за 1–3 месяца до заезда", – сообщил туроператор. По информации экспертов "Интуриста", в сравнении с прошлым годом объемы продаж туров в Дагестан выросли на 50 процентов."Сентябрь-октябрь – один из самых востребованных периодов спроса на экскурсионные туры в Дагестан", – рассказала директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.По данным PEGAS Touristik, в сезоне-2023 туристы больше бронируют насыщенные экскурсионные поездки в Дагестан на 5-6 дней. По наблюдению экспертов "Интуриста", этот тренд связан с увеличением доли возвратных туристов, которые хотят увидеть в регионе больше.В осеннем периоде выросло количество запросов на комбинированные программы "экскурсионка + отдых на море". В рамках таких комби-заездов туристы хотят 4-5 дней посвятить экскурсионному отдыху в Дагестане и 3-4 дня провести на Каспийском море. По информации FUN&SUN, на побережье популярным вариантом является санаторий "Каспий".В "Интуристе" сообщили и росте спроса на индивидуальные экскурсионные туры в Дагестан с двумя-тремя ночами проживания в горах. "Такие программы стоят в 2,5 раза дороже, но этот продукт популярен. Многие готовы заплатить больше за комфорт", – пояснили в "Интуристе".Туроператоры назвали топ-5 достопримечательностей Дагестана. В безоговорочных лидерах интереса – Сулакский каньон. Также в первой пятерке по запросам: Гуниб и Гамсутль, Дербент плюс крепость Нарын Кала, экраноплан Лунь, бархан Сарыкум.В FUN&SUN отмечают подъем интереса туристов к посещению аула Гоор ("дагестанский Язык тролля"), а также Каменной чаши, одной из живописных теснин Хунзахского района.У PEGAS Touristik экскурсионный тур "Большое путешествие по Дагестану" (6 дней) с вылетом 9 сентября из Москвы стоит от 123 680 рублей на двоих с авиаперелетом. У Coral Travel путевка "Жемчужины Дагестана" (5 дней) – от 56 400 рублей на двоих (без авиаперелета). "Интурист" предлагает новый эногастротур по Дербенту (4 дня) от 69,5 тысяч рублей на двоих, без авиаперелета.

https://ria.ru/20230717/derbent-1884064160.html

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новости - туризм, дербент, россия, каспийское море, интурист, coral travel, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм