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Тысячи людей пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор в Ирландии
Тысячи людей пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор в Ирландии - РИА Новости, 08.08.2023
Тысячи людей пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор в Ирландии
Тысячи поклонников пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор. Они собрались на набережной города Брея в Ирландии, где жила певица, сообщает The Guardian. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:16
2023-08-08T18:16
2023-08-08T18:16
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Тысячи поклонников пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор. Они собрались на набережной города Брея в Ирландии, где жила певица, сообщает The Guardian."Толпа начала собираться еще до восхода солнца, одни пришли оплакивать смерть Шинейд О’Коннор, другие – почтить ее жизнь, но все хотели попрощаться, — пишут в издании. — К полудню вторника тысячи людей выстроились вдоль набережной Брея, городе графства Уиклоу, где жила певица, чтобы сопроводить похоронный кортеж". По данным The Guardian, полицейские мотоциклы расчистили дорогу для фургона с колонками, из которых звучала песня Боба Марли и группы The Wailers Natural Mystic.После появился катафалк, усыпанный цветами, которыми его осыпали.Пришедшие проститься пели известную композицию О’Коннор "Nothing Compares 2 U" и держали плакаты с надписью "Спасибо, Шинейд. Покойся с силой", "Когда слова не помогают – говорит музыка".В издании также отмечают, что перед прощанием прошла частная религиозная служба, которую провел Умар аль-Кадри, главный имам Исламского центра Ирландии. После принятия ислама О'Коннор носила мусульманское имя Шухада Садакат.Шинейд О’Коннор не стало 26 июля на 57-м году жизни. На протяжении всей карьеры в СМИ появлялась информация о нервном расстройстве у певицы. У нее также диагностировали биполярное расстройство. В июне 2016 года исполнительниц опровергала сообщения о попытке самоубийства. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция нашла артистку в течение суток.В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, ирландия, знаменитости, боб марли
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ирландия, Знаменитости, Боб Марли
Тысячи людей пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор в Ирландии
Тысячи людей пришли проститься с Шинейд О'Коннор на набережной Брея, где жила певица
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Тысячи поклонников пришли проститься с певицей Шинейд О'Коннор. Они собрались на набережной города Брея в Ирландии, где жила певица, сообщает
The Guardian.
«
"Толпа начала собираться еще до восхода солнца, одни пришли оплакивать смерть Шинейд О’Коннор, другие – почтить ее жизнь, но все хотели попрощаться, — пишут в издании. — К полудню вторника тысячи людей выстроились вдоль набережной Брея, городе графства Уиклоу, где жила певица, чтобы сопроводить похоронный кортеж".
По данным The Guardian, полицейские мотоциклы расчистили дорогу для фургона с колонками, из которых звучала песня Боба Марли и группы The Wailers Natural Mystic.
После появился катафалк, усыпанный цветами, которыми его осыпали.
Пришедшие проститься пели известную композицию О’Коннор "Nothing Compares 2 U" и держали плакаты с надписью "Спасибо, Шинейд. Покойся с силой", "Когда слова не помогают – говорит музыка".
В издании также отмечают, что перед прощанием прошла частная религиозная служба, которую провел Умар аль-Кадри, главный имам Исламского центра Ирландии. После принятия ислама О'Коннор носила мусульманское имя Шухада Садакат.
Шинейд О’Коннор не стало
26 июля на 57-м году жизни.
На протяжении всей карьеры в СМИ появлялась информация о нервном расстройстве у певицы. У нее также диагностировали биполярное расстройство.
В июне 2016 года исполнительниц опровергала сообщения о попытке самоубийства. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция нашла артистку в течение суток.
В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.
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