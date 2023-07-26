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Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор - РИА Новости, 26.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:55 26.07.2023 (обновлено: 23:38 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/okonnor-1886486507.html
Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор - РИА Новости, 26.07.2023
Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни, пишет газета Irish Times. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:55
2023-07-26T23:38
культура
новости культуры
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни, пишет газета Irish Times."Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет", — говорится в публикации.В 1990 году О'Коннор получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила десять студийных альбомов.На протяжении всей карьеры появлялась информация о нервном расстройстве у певицы, она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса. О'Коннор, у которой диагностировали биполярное расстройство, в июне 2016 года опровергала сообщения о попытке самоубийства. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция нашла артистку в течение суток. В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.
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Культура, Новости культуры
Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет

© AP Photo / Antonio CalanniПевица Шинейд О’Коннор
Певица Шинейд О’Коннор - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Antonio Calanni
Певица Шинейд О’Коннор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни, пишет газета Irish Times.
«
"Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет", — говорится в публикации.
В 1990 году О'Коннор получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила десять студийных альбомов.
На протяжении всей карьеры появлялась информация о нервном расстройстве у певицы, она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса. О'Коннор, у которой диагностировали биполярное расстройство, в июне 2016 года опровергала сообщения о попытке самоубийства. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция нашла артистку в течение суток. В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.
 
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