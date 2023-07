Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

https://ria.ru/20230726/okonnor-1886486507.html

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни, пишет газета Irish Times. РИА Новости, 26.07.2023

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни, пишет газета Irish Times."Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет", — говорится в публикации.В 1990 году О'Коннор получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила десять студийных альбомов.На протяжении всей карьеры появлялась информация о нервном расстройстве у певицы, она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса. О'Коннор, у которой диагностировали биполярное расстройство, в июне 2016 года опровергала сообщения о попытке самоубийства. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция нашла артистку в течение суток. В прошлом году певицу госпитализировали, это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.

2023

