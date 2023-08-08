https://ria.ru/20230808/chuma-1888873054.html
В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой
В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой - РИА Новости, 08.08.2023
В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой
Новый случай заболевания бубонной чумой подтвержден в столице Монголии Улан-Баторе, после того как мужчина съел мясо сурка, сообщает агентства Синьхуа со... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:43
2023-08-08T15:43
2023-08-08T15:43
в мире
монголия
улан-батор
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новый случай заболевания бубонной чумой подтвержден в столице Монголии Улан-Баторе, после того как мужчина съел мясо сурка, сообщает агентства Синьхуа со ссылкой на Национальной центр зоонозных заболеваний Монголии (NCZD). В конце июня центр сообщал, что в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии уже был зарегистрирован случай заболевания чумой. "Во вторник в столице Монголии был подтвержден один случай бубонной чумы, об этом сообщили в национальном центре зоонозных заболеваний страны", - пишет агентство. Отмечается, что на прошлой неделе зараженный мужчина ел мясо сурка. Еще пять человек, которые находились с ним в тесном контакте, сейчас изолированы и лечатся. В центре также сообщили, что 17 из 21 монгольской провинции по-прежнему подвержены риску распространения бубонной чумы, и призвали население не охотиться на сурков и не есть их мясо. В конце июня в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что монгольскими специалистами был организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения чумы, пояснили в пресс-службе. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания был связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, отметили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, улан-батор
В мире, Монголия, Улан-Батор
В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой
В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой из-за съеденного сурка
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Новый случай заболевания бубонной чумой подтвержден в столице Монголии Улан-Баторе, после того как мужчина съел мясо сурка, сообщает агентства Синьхуа
со ссылкой на Национальной центр зоонозных заболеваний Монголии (NCZD).
В конце июня центр сообщал, что в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии уже был зарегистрирован случай заболевания чумой.
"Во вторник в столице Монголии был подтвержден один случай бубонной чумы, об этом сообщили в национальном центре зоонозных заболеваний страны", - пишет агентство.
Отмечается, что на прошлой неделе зараженный мужчина ел мясо сурка. Еще пять человек, которые находились с ним в тесном контакте, сейчас изолированы и лечатся. В центре также сообщили, что 17 из 21 монгольской провинции по-прежнему подвержены риску распространения бубонной чумы, и призвали население не охотиться на сурков и не есть их мясо.
В конце июня в пресс-службе Роспотребнадзора
уточнили, что монгольскими специалистами был организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения чумы, пояснили в пресс-службе. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания был связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, отметили в ведомстве.
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