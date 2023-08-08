https://ria.ru/20230808/chuma-1888873054.html

В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой

В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой - РИА Новости, 08.08.2023

В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой

Новый случай заболевания бубонной чумой подтвержден в столице Монголии Улан-Баторе, после того как мужчина съел мясо сурка, сообщает агентства Синьхуа со... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:43

2023-08-08T15:43

2023-08-08T15:43

в мире

монголия

улан-батор

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новый случай заболевания бубонной чумой подтвержден в столице Монголии Улан-Баторе, после того как мужчина съел мясо сурка, сообщает агентства Синьхуа со ссылкой на Национальной центр зоонозных заболеваний Монголии (NCZD). В конце июня центр сообщал, что в сомоне Бугат Гоби-Алтайского аймака Монголии уже был зарегистрирован случай заболевания чумой. "Во вторник в столице Монголии был подтвержден один случай бубонной чумы, об этом сообщили в национальном центре зоонозных заболеваний страны", - пишет агентство. Отмечается, что на прошлой неделе зараженный мужчина ел мясо сурка. Еще пять человек, которые находились с ним в тесном контакте, сейчас изолированы и лечатся. В центре также сообщили, что 17 из 21 монгольской провинции по-прежнему подвержены риску распространения бубонной чумы, и призвали население не охотиться на сурков и не есть их мясо. В конце июня в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что монгольскими специалистами был организован комплекс мер, направленных на недопущение распространения чумы, пояснили в пресс-службе. По данным эпидемиологического расследования, случай заболевания был связан с употреблением в пищу инфицированного мяса сурка, обитавшего в природном очаге чумы, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230701/nashestvie-1881601150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, монголия, улан-батор