https://ria.ru/20230808/chikatilo-1888872577.html

Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило

Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило - РИА Новости, 08.08.2023

Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило

Власти Краснодара опровергли информацию с Google-карт о том, что одна из детских площадок в городе носит имя серийного маньяка Чикатило. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:39

2023-08-08T15:39

2023-08-08T15:39

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Власти Краснодара опровергли информацию с Google-карт о том, что одна из детских площадок в городе носит имя серийного маньяка Чикатило. Согласно данным Google-карт, в Краснодаре на улице 30-й Иркутской дивизии рядом с детскими садами и гимназией появилась детская площадка имени Чикатило. "Детским площадкам не присваиваются имена, тем более такие, нет такой практики. Это бред. Такого официального названия нет. Мы присваиваем сейчас имена скверам, паркам, зеленым зонам, школам и улицам. Мы не имеем никакого отношения к Google-картам. О принятии каких-то мер информации нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодара. С конца 1970-х годов Андрей Чикатило совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, среди них множество детей и женщин. Маньяк был арестован 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года.

https://ria.ru/20230620/serial-1879331386.html

краснодар

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, происшествия