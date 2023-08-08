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Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило - РИА Новости, 08.08.2023
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15:39 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/chikatilo-1888872577.html
Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило
Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило - РИА Новости, 08.08.2023
Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило
Власти Краснодара опровергли информацию с Google-карт о том, что одна из детских площадок в городе носит имя серийного маньяка Чикатило. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:39
2023-08-08T15:39
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Власти Краснодара опровергли информацию с Google-карт о том, что одна из детских площадок в городе носит имя серийного маньяка Чикатило. Согласно данным Google-карт, в Краснодаре на улице 30-й Иркутской дивизии рядом с детскими садами и гимназией появилась детская площадка имени Чикатило. "Детским площадкам не присваиваются имена, тем более такие, нет такой практики. Это бред. Такого официального названия нет. Мы присваиваем сейчас имена скверам, паркам, зеленым зонам, школам и улицам. Мы не имеем никакого отношения к Google-картам. О принятии каких-то мер информации нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодара. С конца 1970-х годов Андрей Чикатило совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, среди них множество детей и женщин. Маньяк был арестован 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года.
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краснодар, происшествия
Краснодар, Происшествия
Власти Краснодара опровергли сообщения о детской площадке имени Чикатило

Власти Краснодара сообщили, что в городе нет детской площадки имени маньяка Чикатило

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Власти Краснодара опровергли информацию с Google-карт о том, что одна из детских площадок в городе носит имя серийного маньяка Чикатило.
Согласно данным Google-карт, в Краснодаре на улице 30-й Иркутской дивизии рядом с детскими садами и гимназией появилась детская площадка имени Чикатило.
"Детским площадкам не присваиваются имена, тем более такие, нет такой практики. Это бред. Такого официального названия нет. Мы присваиваем сейчас имена скверам, паркам, зеленым зонам, школам и улицам. Мы не имеем никакого отношения к Google-картам. О принятии каких-то мер информации нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодара.
С конца 1970-х годов Андрей Чикатило совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, среди них множество детей и женщин. Маньяк был арестован 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года.
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