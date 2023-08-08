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Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье - РИА Новости, 08.08.2023
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Туризм
 
01:31 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/chernyshenko-1888756523.html
Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье
Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье - РИА Новости, 08.08.2023
Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Приморский край заявил, что регион получил в этом году более 500 миллионов рублей на развитие туризма,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:31
2023-08-08T01:31
туризм
новости - туризм
россия
приморский край
дмитрий чернышенко
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Приморский край заявил, что регион получил в этом году более 500 миллионов рублей на развитие туризма, сообщило правительство региона. "Туризм в Приморье пользуется популярностью. В текущем году на развитие туриндустрии края из федерального бюджета было направлено более полумиллиарда рублей. Это в том числе средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Эти средства идут на создание туристической инфраструктуры. Крайне важно развитие и событийных мероприятий", – приводит правительство Приморья слова Чернышенко. Он отметил рост показателей турпотока в регионе. "В этом году вы планируете принять 3,5 миллиона туристов – это очень серьезные цифры, и с каждым годом они растут", – добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20230801/turizm-1887670459.html
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новости - туризм, россия, приморский край, дмитрий чернышенко, экономика
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Приморский край, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье

Чернышенко: Приморье получило более 500 миллионов рублей на развитие туризма в 2023 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Приморский край заявил, что регион получил в этом году более 500 миллионов рублей на развитие туризма, сообщило правительство региона.
"Туризм в Приморье пользуется популярностью. В текущем году на развитие туриндустрии края из федерального бюджета было направлено более полумиллиарда рублей. Это в том числе средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Эти средства идут на создание туристической инфраструктуры. Крайне важно развитие и событийных мероприятий", – приводит правительство Приморья слова Чернышенко.
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Он отметил рост показателей турпотока в регионе.
"В этом году вы планируете принять 3,5 миллиона туристов – это очень серьезные цифры, и с каждым годом они растут", – добавил вице-премьер.
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