https://ria.ru/20230808/chernyshenko-1888756523.html

Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье

Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье - РИА Новости, 08.08.2023

Чернышенко назвал сумму финансовой поддержки туризма в Приморье

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Приморский край заявил, что регион получил в этом году более 500 миллионов рублей на развитие туризма,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T01:31

2023-08-08T01:31

2023-08-08T01:31

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приморский край

дмитрий чернышенко

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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Приморский край заявил, что регион получил в этом году более 500 миллионов рублей на развитие туризма, сообщило правительство региона. "Туризм в Приморье пользуется популярностью. В текущем году на развитие туриндустрии края из федерального бюджета было направлено более полумиллиарда рублей. Это в том числе средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Эти средства идут на создание туристической инфраструктуры. Крайне важно развитие и событийных мероприятий", – приводит правительство Приморья слова Чернышенко. Он отметил рост показателей турпотока в регионе. "В этом году вы планируете принять 3,5 миллиона туристов – это очень серьезные цифры, и с каждым годом они растут", – добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20230801/turizm-1887670459.html

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новости - туризм, россия, приморский край, дмитрий чернышенко, экономика