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Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции - РИА Новости, 08.08.2023
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12:08 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888807546.html
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции - РИА Новости, 08.08.2023
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции
Мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:08
2023-08-08T12:08
происшествия
димитровград
ульяновская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Большакова расследуется уголовное дело о коррупции", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, димитровград, ульяновская область
Происшествия, Димитровград, Ульяновская область
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции

Против мэра Димитровграда Андрея Большакова завели уголовное дело о коррупции

© Фото : Андрей Большаков/TelegramГлава города Димитровграда Андрей Большаков
Глава города Димитровграда Андрей Большаков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Андрей Большаков/Telegram
Глава города Димитровграда Андрей Большаков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Большакова расследуется уголовное дело о коррупции", - сказал собеседник агентства.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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ПроисшествияДимитровградУльяновская область
 
 
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