https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888807546.html
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции - РИА Новости, 08.08.2023
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции
Мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:08
2023-08-08T12:08
2023-08-08T12:08
происшествия
димитровград
ульяновская область
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Большакова расследуется уголовное дело о коррупции", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1884052496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, димитровград, ульяновская область
Происшествия, Димитровград, Ульяновская область
Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции
Против мэра Димитровграда Андрея Большакова завели уголовное дело о коррупции