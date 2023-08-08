https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888807546.html

Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции

Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции - РИА Новости, 08.08.2023

Источник: мэр Димитровграда Большаков стал фигурантом дела о коррупции

Мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:08

2023-08-08T12:08

2023-08-08T12:08

происшествия

димитровград

ульяновская область

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр города Димитровграда в Ульяновской области Андрей Большаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Большакова расследуется уголовное дело о коррупции", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1884052496.html

димитровград

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, димитровград, ульяновская область