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При обстреле Донецка повреждено здание больницы

При обстреле Донецка повреждено здание больницы - РИА Новости, 08.08.2023

При обстреле Донецка повреждено здание больницы

Больница повреждена в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:53

2023-08-08T17:53

2023-08-08T17:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Больница повреждена в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Дополнительная информация о пострадавших объектах во время обстрелов Донецка: Киевский район - здание ГБУ "ЦГКБ № 1 города Донецка" по улице Розы Люксембург", - написал Кулемзин.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк

донецкая народная республика

киев

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены. 2023-08-08T17:53 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина, видео