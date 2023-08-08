https://ria.ru/20230808/bolnitsa-1888913606.html
При обстреле Донецка повреждено здание больницы
При обстреле Донецка повреждено здание больницы - РИА Новости, 08.08.2023
При обстреле Донецка повреждено здание больницы
Больница повреждена в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:53
2023-08-08T17:53
2023-08-08T17:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Больница повреждена в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Дополнительная информация о пострадавших объектах во время обстрелов Донецка: Киевский район - здание ГБУ "ЦГКБ № 1 города Донецка" по улице Розы Люксембург", - написал Кулемзин.Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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internet-group@rian.ru
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка: погиб один человек, еще трое ранены.
2023-08-08T17:53
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка повреждено здание больницы
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Киевского района Донецка повреждено здание больницы