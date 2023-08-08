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Обещанного Россией бесплатного зерна недостаточно, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.08.2023
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02:56 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/blinken-1888758651.html
Обещанного Россией бесплатного зерна недостаточно, заявил Блинкен
Обещанного Россией бесплатного зерна недостаточно, заявил Блинкен - РИА Новости, 08.08.2023
Обещанного Россией бесплатного зерна недостаточно, заявил Блинкен
Обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему, заявил... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:56
2023-08-08T02:56
в мире
россия
украина
африка
энтони блинкен
владимир путин
оон
зерновая сделка
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Предложение России - капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", - заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп. По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", - сказал Блинкен. Он добавил, что США с другой стороны с начала спецоперации РФ на Украине потратили 14 миллиардов долларов на продовольственную безопасность в мире, "особенно в Африке". "Мы делаем столько, сколько можем", - сказал Блинкен. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ будет готова уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю. Французский политолог Пьер-Антуан Плаквент ранее рассказал РИА Новости, что в прошлом году на долю стран Африки пришлось лишь 3% от 33 миллионов тонн зернового экспорта из России и Украины. С учетом хорошего урожая в этом году, по его мнению, Россия сможет скомпенсировать африканским странам остановившиеся поставки зерна с Украины. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230808/blinken-1888758379.html
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в мире, россия, украина, африка, энтони блинкен, владимир путин, оон, зерновая сделка
В мире, Россия, Украина, Африка, Энтони Блинкен, Владимир Путин, ООН, Зерновая сделка
Обещанного Россией бесплатного зерна недостаточно, заявил Блинкен

Блинкен: обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна недостаточно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Предложение России - капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", - заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен
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По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", - сказал Блинкен.
Он добавил, что США с другой стороны с начала спецоперации РФ на Украине потратили 14 миллиардов долларов на продовольственную безопасность в мире, "особенно в Африке". "Мы делаем столько, сколько можем", - сказал Блинкен.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ будет готова уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.
Французский политолог Пьер-Антуан Плаквент ранее рассказал РИА Новости, что в прошлом году на долю стран Африки пришлось лишь 3% от 33 миллионов тонн зернового экспорта из России и Украины. С учетом хорошего урожая в этом году, по его мнению, Россия сможет скомпенсировать африканским странам остановившиеся поставки зерна с Украины.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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В миреРоссияУкраинаАфрикаЭнтони БлинкенВладимир ПутинООНЗерновая сделка
 
 
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