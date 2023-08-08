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США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен - РИА Новости, 08.08.2023
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02:42 08.08.2023 (обновлено: 11:29 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/blinken-1888758379.html
США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен
США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен - РИА Новости, 08.08.2023
США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен
Соединенные Штаты разрешили вопросы России об условиях "зерновой сделки", предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но та не реагирует, с таким... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:42
2023-08-08T11:29
россия
сша
москва
энтони блинкен
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты разрешили вопросы России об условиях "зерновой сделки", предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но та не реагирует, с таким утверждением выступил госсекретарь Энтони Блинкен. "Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", — заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил Госдеп.По его утверждению, сейчас на повестке предложение, которое ООН направило России, оно якобы отвечает на все озабоченности Москвы. "Россия до сих пор не ответила", — сказал Блинкен.Действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
https://ria.ru/20230807/sdelka-1888545640.html
https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html
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россия, сша, москва, энтони блинкен, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, в мире
Россия, США, Москва, Энтони Блинкен, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
США решили вопросы России по "зерновой сделке", утверждает Блинкен

Блинкен утверждает, что США сделали все для разрешения вопросов России по зерновой сделке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты разрешили вопросы России об условиях "зерновой сделки", предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но та не реагирует, с таким утверждением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", — заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил Госдеп.
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Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку и сирийский вопрос, пишут СМИ
Вчера, 08:08
По его утверждению, сейчас на повестке предложение, которое ООН направило России, оно якобы отвечает на все озабоченности Москвы. "Россия до сих пор не ответила", — сказал Блинкен.
Действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполняется.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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РоссияСШАМоскваЭнтони БлинкенВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTВ мире
 
 
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