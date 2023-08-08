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В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 09.08.2023
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19:34 08.08.2023 (обновлено: 00:29 09.08.2023)
https://ria.ru/20230808/bezopasnost-1888934210.html
В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине
В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 09.08.2023
В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине
Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как это не в его компетенции, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T19:34
2023-08-09T00:29
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как это не в его компетенции, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. &quot;Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации&quot;, — сказал он.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Владимир Зеленский ранее заявлял о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления Украины в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами. Среди них — Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Как заявили в Кремле, проводимая Вашингтоном политика в отношении Киева идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности. Там отметили, что фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины, в данном случае — в ущерб безопасности нашей страны". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил о негативном отношении России к теме предоставления этих гарантий Украине. Он подчеркнул, что такое решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230808/garantii-1888876898.html
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в мире, украина, нато, евросоюз, владимир зеленский, сша, россия, дмитрий песков, еврокомиссия
В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Владимир Зеленский, США, Россия, Дмитрий Песков, Еврокомиссия
В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине

Стано: Евросоюз не может дать Украине гарантии безопасности

© AFP 2023 / François WalschaertsФлаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / François Walschaerts
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как это не в его компетенции, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«

"Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Владимир Зеленский ранее заявлял о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления Украины в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами. Среди них — Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
Как заявили в Кремле, проводимая Вашингтоном политика в отношении Киева идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности. Там отметили, что фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины, в данном случае — в ущерб безопасности нашей страны".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил о негативном отношении России к теме предоставления этих гарантий Украине. Он подчеркнул, что такое решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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