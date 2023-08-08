https://ria.ru/20230808/bezopasnost-1888934210.html

В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине

В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 09.08.2023

В Евросоюзе заявили, что не могут дать гарантий безопасности Украине

Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как это не в его компетенции, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-08T19:34

2023-08-08T19:34

2023-08-09T00:29

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дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, так как это не в его компетенции, заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации", — сказал он.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Владимир Зеленский ранее заявлял о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления Украины в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами. Среди них — Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Как заявили в Кремле, проводимая Вашингтоном политика в отношении Киева идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности. Там отметили, что фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины, в данном случае — в ущерб безопасности нашей страны". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил о негативном отношении России к теме предоставления этих гарантий Украине. Он подчеркнул, что такое решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230808/garantii-1888876898.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888806466.html

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в мире, украина, нато, евросоюз, владимир зеленский, сша, россия, дмитрий песков, еврокомиссия