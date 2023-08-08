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БПЛА коалиции США сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 08.08.2023
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23:22 08.08.2023
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БПЛА коалиции США сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии
БПЛА коалиции США сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 08.08.2023
БПЛА коалиции США сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии
Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:22
2023-08-08T23:22
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Восьмого августа в 7.03 в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте", - сказал Кулить на брифинге. Он обратил внимание, что полет беспилотника "коалиции" не был деконфликтован. Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российских лётчиков и своевременно предпринятым ими мерам. Кулить уточнил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W "коалиции".
https://ria.ru/20230807/siriya-1888744009.html
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в мире, космос - риа наука, сша, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, f-16, f-35, сирия
В мире, Космос - РИА Наука, США, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, F-16, F-35, Сирия
БПЛА коалиции США сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии

Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley StevensБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley Stevens
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
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"Восьмого августа в 7.03 в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте", - сказал Кулить на брифинге.
Российский истребитель Су-35С в небе над Сирией
Дроны коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии
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Он обратил внимание, что полет беспилотника "коалиции" не был деконфликтован. Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российских лётчиков и своевременно предпринятым ими мерам.
Кулить уточнил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, одной парой истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль", тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W "коалиции".
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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