https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888890867.html

При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек

При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023

При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек

Паломник получил лёгкие ранения в результате падения дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T16:45

2023-08-08T16:45

2023-08-08T16:55

специальная военная операция на украине

курская область

русская православная церковь

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Паломник получил лёгкие ранения в результате падения дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим."На территорию монастыря примерно полчаса (назад — ред.) упал дрон на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем корпус, руку и ногу", — сказал собеседник.Игумен уточнил, что пострадавшим оказался паломник, храм не поврежден.Власти и правоохранительные органы Курской области пока не сообщали о происшествии с дроном.Монастырь расположен недалеко от города Суджа, который был обстрелян со стороны Украины 19 июля.

https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, русская православная церковь, происшествия, украина, вооруженные силы украины