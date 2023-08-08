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При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 08.08.2023 (обновлено: 16:55 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888890867.html
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек
Паломник получил лёгкие ранения в результате падения дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:45
2023-08-08T16:55
специальная военная операция на украине
курская область
русская православная церковь
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Паломник получил лёгкие ранения в результате падения дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим."На территорию монастыря примерно полчаса (назад — ред.) упал дрон на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем корпус, руку и ногу", — сказал собеседник.Игумен уточнил, что пострадавшим оказался паломник, храм не поврежден.Власти и правоохранительные органы Курской области пока не сообщали о происшествии с дроном.Монастырь расположен недалеко от города Суджа, который был обстрелян со стороны Украины 19 июля.
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html
курская область
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курская область, русская православная церковь, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Русская православная церковь, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек

При падении беспилотника на территории монастыря в Курской области пострадал человек

© Фото : Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырьГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Паломник получил лёгкие ранения в результате падения дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим.
«
"На территорию монастыря примерно полчаса (назад — ред.) упал дрон на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем корпус, руку и ногу", — сказал собеседник.
Игумен уточнил, что пострадавшим оказался паломник, храм не поврежден.
Власти и правоохранительные органы Курской области пока не сообщали о происшествии с дроном.
Монастырь расположен недалеко от города Суджа, который был обстрелян со стороны Украины 19 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРусская православная церковьПроисшествияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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