https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888890867.html
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек - РИА Новости, 08.08.2023
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек
Паломник получил лёгкие ранения в результате падения дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:45
2023-08-08T16:45
2023-08-08T16:55
специальная военная операция на украине
курская область
русская православная церковь
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Паломник получил лёгкие ранения в результате падения дрона на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим."На территорию монастыря примерно полчаса (назад — ред.) упал дрон на газон, недалеко от входных ворот. Легко пострадал один человек. Посекло, видимо, щебнем корпус, руку и ногу", — сказал собеседник.Игумен уточнил, что пострадавшим оказался паломник, храм не поврежден.Власти и правоохранительные органы Курской области пока не сообщали о происшествии с дроном.Монастырь расположен недалеко от города Суджа, который был обстрелян со стороны Украины 19 июля.
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888735356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, русская православная церковь, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Русская православная церковь, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
При падении беспилотника на территории курского монастыря пострадал человек
При падении беспилотника на территории монастыря в Курской области пострадал человек