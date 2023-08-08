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В России создали фонд развития отрасли беспилотников - РИА Новости, 08.08.2023
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04:47 08.08.2023 (обновлено: 04:49 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/bespilotnik-1888761980.html
В России создали фонд развития отрасли беспилотников
В России создали фонд развития отрасли беспилотников - РИА Новости, 08.08.2023
В России создали фонд развития отрасли беспилотников
Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы и компания-разработчик беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" на площадке... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:47
2023-08-08T04:49
экономика
россия
новосибирск
технологии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы и компания-разработчик беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" создали фонд развития этой отрасли с капитализацией в 10 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в компании. "В Новосибирске, на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы и "Транспорт будущего" создали фонд развития отрасли беспилотных авиасистем с капитализацией в 10 миллиардов рублей. Фонд будет заниматься отбором и адресной поддержкой отечественных проектов в области БАС. Его работа рассчитана на срок 10 лет. Первый раунд финансирования предполагается сделать в октябре 2023 года", - сказали в компании. "Начало активной работы над нацпроектом по беспилотной авиации подчеркнуло необходимость кооперации в БАС. Речь идет о принципиально новом и высокотехнологичном направлении, с десятками аспектов работы, без которых невозможно будет построить отрасль БАС и выполнить поручения президента по организации серийных производств и качественного обслуживания тысяч БАС", - отметил генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко. По его словам, "это касается как производства комплектующих, сервиса и программирования, так и подготовки нормативно-правовой базы, популяризации и обучения профессии и так далее". "Транспорт будущего" – инновационная компания-разработчик беспилотных авиационных систем. В том числе аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 килограммов, которые проходят летные испытания. Аппараты компании могут перевозить до 200 килограммов полезной нагрузки.
https://ria.ru/20230710/vmf-1883166642.html
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экономика, россия, новосибирск, технологии
Экономика, Россия, Новосибирск, Технологии
В России создали фонд развития отрасли беспилотников

"Транспорт будущего" и НТИ создали фонд развития отрасли беспилотников

© Depositphotos.com / Marek UliaszПропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / Marek Uliasz
Пропеллер беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы и компания-разработчик беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" создали фонд развития этой отрасли с капитализацией в 10 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в компании.
Новосибирске, на площадке проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" Фонд суверенных технологий Национальной технологической инициативы и "Транспорт будущего" создали фонд развития отрасли беспилотных авиасистем с капитализацией в 10 миллиардов рублей. Фонд будет заниматься отбором и адресной поддержкой отечественных проектов в области БАС. Его работа рассчитана на срок 10 лет. Первый раунд финансирования предполагается сделать в октябре 2023 года", - сказали в компании.
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"Начало активной работы над нацпроектом по беспилотной авиации подчеркнуло необходимость кооперации в БАС. Речь идет о принципиально новом и высокотехнологичном направлении, с десятками аспектов работы, без которых невозможно будет построить отрасль БАС и выполнить поручения президента по организации серийных производств и качественного обслуживания тысяч БАС", - отметил генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко.
По его словам, "это касается как производства комплектующих, сервиса и программирования, так и подготовки нормативно-правовой базы, популяризации и обучения профессии и так далее".
"Транспорт будущего" – инновационная компания-разработчик беспилотных авиационных систем. В том числе аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 килограммов, которые проходят летные испытания. Аппараты компании могут перевозить до 200 килограммов полезной нагрузки.
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