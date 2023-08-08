https://ria.ru/20230808/berkut-1888914242.html

Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет

Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет - РИА Новости, 08.08.2023

Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет

Бывший военнослужащий спецподразделения "Беркут" на Украине получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с Россией, сообщил во вторник офис генерального... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:55

2023-08-08T17:55

2023-08-08T17:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывший военнослужащий спецподразделения "Беркут" на Украине получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с Россией, сообщил во вторник офис генерального прокурора страны в телеграм-канале. "Восемь лет за решеткой проведет экс-беркутовец... Суд вынес приговор жителю Горняка за несанкционированное распространение информации о расположении вооруженных сил Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как утверждают в генпрокуратуре, в июне и сентябре 2022 года якобы передавал России данные о местах дислокации личного состава и техники ВСУ в Покровском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. Сейчас задержанный находится под стражей.

https://ria.ru/20221226/evromaydan-1841344566.html

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр