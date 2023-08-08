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Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет
Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет - РИА Новости, 08.08.2023
Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет
Бывший военнослужащий спецподразделения "Беркут" на Украине получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с Россией, сообщил во вторник офис генерального... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:55
2023-08-08T17:55
2023-08-08T17:55
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывший военнослужащий спецподразделения "Беркут" на Украине получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с Россией, сообщил во вторник офис генерального прокурора страны в телеграм-канале. "Восемь лет за решеткой проведет экс-беркутовец... Суд вынес приговор жителю Горняка за несанкционированное распространение информации о расположении вооруженных сил Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как утверждают в генпрокуратуре, в июне и сентябре 2022 года якобы передавал России данные о местах дислокации личного состава и техники ВСУ в Покровском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. Сейчас задержанный находится под стражей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет
Бывший боец "Беркута" получил восемь лет колонии на Украине за сотрудничество с Россией