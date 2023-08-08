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Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/berkut-1888914242.html
Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет
Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет - РИА Новости, 08.08.2023
Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет
Бывший военнослужащий спецподразделения "Беркут" на Украине получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с Россией, сообщил во вторник офис генерального... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:55
2023-08-08T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывший военнослужащий спецподразделения "Беркут" на Украине получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с Россией, сообщил во вторник офис генерального прокурора страны в телеграм-канале. "Восемь лет за решеткой проведет экс-беркутовец... Суд вынес приговор жителю Горняка за несанкционированное распространение информации о расположении вооруженных сил Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как утверждают в генпрокуратуре, в июне и сентябре 2022 года якобы передавал России данные о местах дислокации личного состава и техники ВСУ в Покровском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР. Сейчас задержанный находится под стражей.
https://ria.ru/20221226/evromaydan-1841344566.html
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бывшего бойца "Беркута" на Украине посадили на восемь лет

Бывший боец "Беркута" получил восемь лет колонии на Украине за сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Бывший военнослужащий спецподразделения "Беркут" на Украине получил восемь лет тюрьмы за сотрудничество с Россией, сообщил во вторник офис генерального прокурора страны в телеграм-канале.
"Восемь лет за решеткой проведет экс-беркутовец... Суд вынес приговор жителю Горняка за несанкционированное распространение информации о расположении вооруженных сил Украины в условиях военного положения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. Как утверждают в генпрокуратуре, в июне и сентябре 2022 года якобы передавал России данные о местах дислокации личного состава и техники ВСУ в Покровском районе на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Сейчас задержанный находится под стражей.
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