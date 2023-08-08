Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
10:54 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/belgorod-1888791275.html
Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки
Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки - РИА Новости, 08.08.2023
Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки
Число участников программы губернаторской ипотеки в Белгородской области растет, в этом году возможностью компенсировать часть процентной ставки по ипотечным... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:54
2023-08-08T10:54
белгородская область
ипотека
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_a673ace39afebd139d828c20a1899863.jpg
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Число участников программы губернаторской ипотеки в Белгородской области растет, в этом году возможностью компенсировать часть процентной ставки по ипотечным кредитам уже воспользовались 600 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В 2023 году идет хороший рост участников Губернаторской ипотеки, напомню, она позволяет получить поддержку из областного бюджета на компенсацию части процентной ставки при ипотечных кредитах", - написал Гладков и добавил, что до недавнего времени она составляла 3%, в этом году власти увеличили этот показатель до 6%. "Если в 2022 году услугами Губернаторской ипотеки за год воспользовались 500 человек, то уже за семь месяцев их уже 600. Очень рад, что учителя, врачи, работники культуры и спорта имеют возможность получить от государства помощь в решении своей жилищной проблемы", - подчеркнул губернатор. По условиям "губернаторской ипотеки" правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья. По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.
https://ria.ru/20230807/gladkov-1888657489.html
https://ria.ru/20230721/ipoteka-1885385977.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_c2de168751f0689fb334eeea95d04b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ипотека, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Ипотека, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки

Губернатор Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Число участников программы губернаторской ипотеки в Белгородской области растет, в этом году возможностью компенсировать часть процентной ставки по ипотечным кредитам уже воспользовались 600 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В 2023 году идет хороший рост участников Губернаторской ипотеки, напомню, она позволяет получить поддержку из областного бюджета на компенсацию части процентной ставки при ипотечных кредитах", - написал Гладков и добавил, что до недавнего времени она составляла 3%, в этом году власти увеличили этот показатель до 6%.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Гладков заявил о новых мерах поддержки семей белгородских участников СВО
Вчера, 15:23
"Если в 2022 году услугами Губернаторской ипотеки за год воспользовались 500 человек, то уже за семь месяцев их уже 600. Очень рад, что учителя, врачи, работники культуры и спорта имеют возможность получить от государства помощь в решении своей жилищной проблемы", - подчеркнул губернатор.
По условиям "губернаторской ипотеки" правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья.
По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.
Мужчина заполняет реквизиты данными из паспорта - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Путин пообещал льготную ипотеку молодым семьям в арктической зоне
21 июля, 00:21
 
Белгородская областьИпотекаБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала