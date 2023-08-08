https://ria.ru/20230808/belgorod-1888791275.html

Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки

Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки - РИА Новости, 08.08.2023

Гладков рассказал о росте числа получателей белгородской ипотеки

Число участников программы губернаторской ипотеки в Белгородской области растет, в этом году возможностью компенсировать часть процентной ставки по ипотечным... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:54

2023-08-08T10:54

2023-08-08T10:54

белгородская область

ипотека

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Число участников программы губернаторской ипотеки в Белгородской области растет, в этом году возможностью компенсировать часть процентной ставки по ипотечным кредитам уже воспользовались 600 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В 2023 году идет хороший рост участников Губернаторской ипотеки, напомню, она позволяет получить поддержку из областного бюджета на компенсацию части процентной ставки при ипотечных кредитах", - написал Гладков и добавил, что до недавнего времени она составляла 3%, в этом году власти увеличили этот показатель до 6%. "Если в 2022 году услугами Губернаторской ипотеки за год воспользовались 500 человек, то уже за семь месяцев их уже 600. Очень рад, что учителя, врачи, работники культуры и спорта имеют возможность получить от государства помощь в решении своей жилищной проблемы", - подчеркнул губернатор. По условиям "губернаторской ипотеки" правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере 6% от базовой ставки, установленной банком, в течение 5 лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья. По программе можно купить квартиру в новостройке, взять деньги на строительство индивидуального жилого дома и покупку земельного участка.

https://ria.ru/20230807/gladkov-1888657489.html

https://ria.ru/20230721/ipoteka-1885385977.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ипотека, белгородская область, вячеслав гладков