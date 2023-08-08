https://ria.ru/20230808/bayden-1888760425.html
Байден в тупике. Удар России дорого обойдется США
Байден в тупике. Удар России дорого обойдется США - РИА Новости, 08.08.2023
Байден в тупике. Удар России дорого обойдется США
Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, что не позволяет ему пополнить стратегический резерв... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T04:10
2023-08-08T04:10
2023-08-08T15:16
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, что не позволяет ему пополнить стратегический резерв страны, говорится в статье саудовского издания Asharq Al-Awsat.Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация Байдена отложила пополнение стратегических запасов нефти из-за цены, поднявшейся выше 80 долларов за баррель."Я не знаю, кто занимается этим вопросом в Вашингтоне, но совершенно очевидно, что они не в курсе движения цен на черное золото. Страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, особенно на фоне добровольных и (или) вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах", — пишет автор материала.По его словам, в мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти, при этом "жадность" вышла американской администрации боком. Он напомнил, что Соединенные Штаты в значительной степени зависят от этого энергоресурса, а стратегический резерв является инструментом, призванным защитить от любых перебоев с поставками.Сейчас же стратегический резерв страны находится на самом низком уровне с августа 1983 года, при этом Америке потребуются годы и огромные финансовые вложения на то, чтобы восполнить запасы. Кроме того, Вашингтону придется потратить миллиарды на содержание подземных соляных пещер, где хранится стратегический запас."Администрация Байдена ничего не сможет сделать. Проблема перейдет к ее преемнице, которой придется искать способы снизить цены на черное золото. А для этого потребуется увеличить добычу нефти в США или спрос со стороны ОПЕК и Саудовской Аравии. В любом случае Байдену и тем, кто придет после него, придется несладко", — указывает автор.Байден и его команда загнали себя в тупик, пообещав "бороться" с нефтью и не позволять Америке увеличивать ее добычу, резюмирует он.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021-го по начало текущего года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться. В прошлом году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, джо байден, америка, опек
В мире, США, Джо Байден, Америка, ОПЕК
Байден в тупике. Удар России дорого обойдется США
Asharq Al-Awsat: США оказались в тупике из-за поддерживаемого ОПЕК+ уровня цен на нефть
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, что не позволяет ему пополнить стратегический резерв страны, говорится в статье саудовского издания Asharq Al-Awsat
.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация Байдена отложила пополнение стратегических запасов нефти из-за цены, поднявшейся выше 80 долларов за баррель.
Новак рассказал о договоренностях России с ОПЕК+
"Я не знаю, кто занимается этим вопросом в Вашингтоне
, но совершенно очевидно, что они не в курсе движения цен на черное золото. Страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, особенно на фоне добровольных и (или) вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах", — пишет автор материала.
По его словам, в мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти, при этом "жадность" вышла американской администрации боком. Он напомнил, что Соединенные Штаты в значительной степени зависят от этого энергоресурса, а стратегический резерв является инструментом, призванным защитить от любых перебоев с поставками.
Сейчас же стратегический резерв страны находится на самом низком уровне с августа 1983 года, при этом Америке
потребуются годы и огромные финансовые вложения на то, чтобы восполнить запасы. Кроме того, Вашингтону придется потратить миллиарды на содержание подземных соляных пещер, где хранится стратегический запас.
"Администрация Байдена ничего не сможет сделать. Проблема перейдет к ее преемнице, которой придется искать способы снизить цены на черное золото. А для этого потребуется увеличить добычу нефти в США или спрос со стороны ОПЕК и Саудовской Аравии
. В любом случае Байдену и тем, кто придет после него, придется несладко", — указывает автор.
Байден и его команда загнали себя в тупик, пообещав "бороться" с нефтью и не позволять Америке увеличивать ее добычу, резюмирует он.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021-го по начало текущего года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться. В прошлом году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Россия одержала важную победу на сырьевых рынках, пишут СМИ