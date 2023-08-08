https://ria.ru/20230808/bayden-1888760425.html

Байден в тупике. Удар России дорого обойдется США

Байден в тупике. Удар России дорого обойдется США - РИА Новости, 08.08.2023

Байден в тупике. Удар России дорого обойдется США

Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, что не позволяет ему пополнить стратегический резерв... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T04:10

2023-08-08T04:10

2023-08-08T15:16

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден оказался в тупике из-за стремления ОПЕК+ поддерживать уровень цен на нефть, что не позволяет ему пополнить стратегический резерв страны, говорится в статье саудовского издания Asharq Al-Awsat.Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация Байдена отложила пополнение стратегических запасов нефти из-за цены, поднявшейся выше 80 долларов за баррель."Я не знаю, кто занимается этим вопросом в Вашингтоне, но совершенно очевидно, что они не в курсе движения цен на черное золото. Страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, особенно на фоне добровольных и (или) вынужденных сокращений ее добычи на миллионы баррелей в сутки, поскольку это негативно отразится на их бюджетах", — пишет автор материала.По его словам, в мире наблюдается рост спроса и дефицит предложения нефти, при этом "жадность" вышла американской администрации боком. Он напомнил, что Соединенные Штаты в значительной степени зависят от этого энергоресурса, а стратегический резерв является инструментом, призванным защитить от любых перебоев с поставками.Сейчас же стратегический резерв страны находится на самом низком уровне с августа 1983 года, при этом Америке потребуются годы и огромные финансовые вложения на то, чтобы восполнить запасы. Кроме того, Вашингтону придется потратить миллиарды на содержание подземных соляных пещер, где хранится стратегический запас."Администрация Байдена ничего не сможет сделать. Проблема перейдет к ее преемнице, которой придется искать способы снизить цены на черное золото. А для этого потребуется увеличить добычу нефти в США или спрос со стороны ОПЕК и Саудовской Аравии. В любом случае Байдену и тем, кто придет после него, придется несладко", — указывает автор.Байден и его команда загнали себя в тупик, пообещав "бороться" с нефтью и не позволять Америке увеличивать ее добычу, резюмирует он.Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021-го по начало текущего года. В период с января по март 2023 года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться. В прошлом году Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230804/opek-1888266754.html

https://ria.ru/20230724/neft-1885868727.html

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в мире, сша, джо байден, америка, опек