https://ria.ru/20230808/bacardi-1888862668.html

СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе

СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе

Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:00

2023-08-08T15:00

2023-08-08T15:00

экономика

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими продажами и прибылью, пишет газета Wall Street Journal. По данным газеты, компания сообщила практически сразу после начала специальной военной операции на Украине, что приостанавливает экспорт в Россию и замораживает рекламные инвестиции. Такое заявление, согласно газете, было опубликовано на сайте компании почти весь прошлый год, однако позже эта часть была удалена из заявления. "Продолжая ввозить такие бренды, как водка Grey Goose, вермут Martini и одноименный ром Bacardi, семейная компания отчиталась о росте продаж и прибыли в России за прошлый год, в то время как многие из крупнейших мировых алкогольных брендов пережили дорогостоящее отступление из страны", - пишет газета. Для Bacardi Россия - важный рынок. Компания начала продавать спиртные напитки своих брендов в 1992 году, а в 2018 году компания включила Россию в список пяти стран, которые будут больше всего влиять на ее рост. Сегодня в компании в России работают 350 человек. Однако издание отмечает, что Bacardi - не единственный бренд, который решил остаться в России. По данным газеты, его конкурент - компания Davide Campari-Milano, которая производит Aperol и Campari - также решила остаться в России. В июне руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал РИА Новости, что продукция Bacardi (одноимённый ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и другие бренды) продолжает поступать на российский рынок не по параллельному импорту, компания работает над развитием этого рынка совместно с отечественными ритейлерами.

https://ria.ru/20230622/odezhda-1879697002.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия