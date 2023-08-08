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СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе - РИА Новости, 08.08.2023
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15:00 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/bacardi-1888862668.html
СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе
СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе
Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:00
2023-08-08T15:00
экономика
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими продажами и прибылью, пишет газета Wall Street Journal. По данным газеты, компания сообщила практически сразу после начала специальной военной операции на Украине, что приостанавливает экспорт в Россию и замораживает рекламные инвестиции. Такое заявление, согласно газете, было опубликовано на сайте компании почти весь прошлый год, однако позже эта часть была удалена из заявления. "Продолжая ввозить такие бренды, как водка Grey Goose, вермут Martini и одноименный ром Bacardi, семейная компания отчиталась о росте продаж и прибыли в России за прошлый год, в то время как многие из крупнейших мировых алкогольных брендов пережили дорогостоящее отступление из страны", - пишет газета. Для Bacardi Россия - важный рынок. Компания начала продавать спиртные напитки своих брендов в 1992 году, а в 2018 году компания включила Россию в список пяти стран, которые будут больше всего влиять на ее рост. Сегодня в компании в России работают 350 человек. Однако издание отмечает, что Bacardi - не единственный бренд, который решил остаться в России. По данным газеты, его конкурент - компания Davide Campari-Milano, которая производит Aperol и Campari - также решила остаться в России. В июне руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал РИА Новости, что продукция Bacardi (одноимённый ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и другие бренды) продолжает поступать на российский рынок не по параллельному импорту, компания работает над развитием этого рынка совместно с отечественными ритейлерами.
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экономика, россия
Экономика, Россия
СМИ: Bacardi продолжает работать в России, несмотря на заявление об уходе

WSJ: производитель алкоголя Bacardi продолжает работу в России после заявления об уходе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции в магазине
Продажа алкогольной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа алкогольной продукции в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Производитель спиртных напитков компания Bacardi, которая сообщила в прошлом году о приостановке бизнеса в России, продолжает работу в стране с возросшими продажами и прибылью, пишет газета Wall Street Journal.
По данным газеты, компания сообщила практически сразу после начала специальной военной операции на Украине, что приостанавливает экспорт в Россию и замораживает рекламные инвестиции. Такое заявление, согласно газете, было опубликовано на сайте компании почти весь прошлый год, однако позже эта часть была удалена из заявления.
"Продолжая ввозить такие бренды, как водка Grey Goose, вермут Martini и одноименный ром Bacardi, семейная компания отчиталась о росте продаж и прибыли в России за прошлый год, в то время как многие из крупнейших мировых алкогольных брендов пережили дорогостоящее отступление из страны", - пишет газета.
Для Bacardi Россия - важный рынок. Компания начала продавать спиртные напитки своих брендов в 1992 году, а в 2018 году компания включила Россию в список пяти стран, которые будут больше всего влиять на ее рост. Сегодня в компании в России работают 350 человек.
Однако издание отмечает, что Bacardi - не единственный бренд, который решил остаться в России. По данным газеты, его конкурент - компания Davide Campari-Milano, которая производит Aperol и Campari - также решила остаться в России.
В июне руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал РИА Новости, что продукция Bacardi (одноимённый ром Bacardi, вермуты Martini, шампанское Laurent-Perrier, водка Grey Goose и другие бренды) продолжает поступать на российский рынок не по параллельному импорту, компания работает над развитием этого рынка совместно с отечественными ритейлерами.
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