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В НАСА сообщили о приближении потенциально опасного астероида к Земле - РИА Новости, 09.08.2023
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Наука
 
18:22 08.08.2023 (обновлено: 02:07 09.08.2023)
https://ria.ru/20230808/asteroid-1888921894.html
В НАСА сообщили о приближении потенциально опасного астероида к Земле
В НАСА сообщили о приближении потенциально опасного астероида к Земле - РИА Новости, 09.08.2023
В НАСА сообщили о приближении потенциально опасного астероида к Земле
Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли, говорится на сайте... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T18:22
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наука
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли, говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА. Как утверждают специалисты, объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 8:18 UTC (11:18 мск). Ожидается, что минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 миллиона километров. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, или менее 7,5 миллиона километров. Диаметр астероида, по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 метров, его скорость — 14,25 километра в секунду. Астрономический объект относится к числу тех, которые пересекают орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой. Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.
https://ria.ru/20230717/asteroidy-1884558432.html
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земля, наса
Наука, Земля, НАСА
В НАСА сообщили о приближении потенциально опасного астероида к Земле

НАСА: 23 августа потенциально опасный астероид 6037 пролетит в 6 млн километрах от Земли

© Depositphotos.com / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / meteor
Астероид приближается к Земле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG) диаметром до 960 метров пролетит на расстоянии примерно в шесть миллионов километров от Земли, говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.
Как утверждают специалисты, объект максимально приблизится к планете 23 августа, в 8:18 UTC (11:18 мск). Ожидается, что минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,04 астрономической единицы, или почти 6,1 миллиона километров. Потенциально опасными считаются объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы, или менее 7,5 миллиона километров.
Диаметр астероида, по оценкам ученых, составляет от 430 до 960 метров, его скорость — 14,25 километра в секунду.
Астрономический объект относится к числу тех, которые пересекают орбиту Земли, однако это не означает, что он обязательно столкнется с планетой.
Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.
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