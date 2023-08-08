https://ria.ru/20230808/asean-1888833872.html
Страны АСЕАН могут положиться на Россию, заявил посол
Страны АСЕАН могут положиться на Россию, заявил посол - РИА Новости, 08.08.2023
Страны АСЕАН могут положиться на Россию, заявил посол
Посол России в Сингапуре Николай Кудашев заявил, что страны Юго-Восточной Азии могут положиться на Россию, высоко оценивающую отношения с регионом АСЕАН. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:04
2023-08-08T13:04
2023-08-08T13:04
россия
юго-восточная азия
индонезия
владимир путин
людмила воробьева
николай кудашев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Посол России в Сингапуре Николай Кудашев заявил, что страны Юго-Восточной Азии могут положиться на Россию, высоко оценивающую отношения с регионом АСЕАН. Российский дипломат обратился к странам АСЕАН в своей статье "Сотрудничество России и АСЕАН: преодолевая вызовы и выстраивая стратегическое партнерство в многополярном мире", опубликованной на сингапурском портале Alamak.io в честь 56-й годовщины альянса стран Юго-Восточной Азии. В 2023 году Россия и АСЕАН также отмечают пятилетие двусторонних отношений. "В этот исторический год отношений России и АСЕАН мы, как стойкие сторонники центральной роли АСЕАН, не сомневаемся в востребованности Ассоциации и ее ключевой роли в архитектуре региональной безопасности. Россия открыта для дальнейшего сотрудничества с АСЕАН в различных форматах. Государства-члены АСЕАН могут положиться на нашу добрую волю. С Днем АСЕАН!", - написал дипломат. По его словам, АСЕАН на протяжении многих десятилетий развивается в соответствии со своими принципами, основным из которых является необходимость поиска консенсуса, баланса интересов. Посол также напомнил, что в ходе июльской встречи представители России и АСЕАН уделили особое внимание таким вопросам, как противодействие новым вызовам и угрозам, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков и другие формы транснациональной организованной преступности. "Россия подтвердила готовность расширять и углублять программы подготовки кадров для профильных ведомств стран АСЕАН силами МВД и ФСБ России. Это сотрудничество было начато 10 лет назад и с тех пор получило положительную оценку наших партнеров", - подчеркнул Кудашев. Ранее посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева заявила, что Россия готова участвовать во всех мероприятиях, организуемых Индонезией в рамках ее председательства в АСЕАН в 2023 году. Глава российской дипмиссии добавила, что надеется на приезд президента России Владимира Путина в Индонезию на сентябрьский саммит АСЕАН.
https://ria.ru/20230713/asean-1883915545.html
https://ria.ru/20230711/natsvalyuty-1883584272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юго-восточная азия, индонезия, владимир путин, людмила воробьева, николай кудашев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Юго-Восточная Азия, Индонезия, Владимир Путин, Людмила Воробьева, Николай Кудашев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Страны АСЕАН могут положиться на Россию, заявил посол
Посол России в Сингапуре: государства-члены АСЕАН могут положиться на добрую волю России
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Посол России в Сингапуре Николай Кудашев заявил, что страны Юго-Восточной Азии могут положиться на Россию, высоко оценивающую отношения с регионом АСЕАН.
Российский дипломат обратился к странам АСЕАН в своей статье "Сотрудничество России и АСЕАН: преодолевая вызовы и выстраивая стратегическое партнерство в многополярном мире", опубликованной на сингапурском портале Alamak.io в честь 56-й годовщины альянса стран Юго-Восточной Азии. В 2023 году Россия и АСЕАН также отмечают пятилетие двусторонних отношений.
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"В этот исторический год отношений России и АСЕАН мы, как стойкие сторонники центральной роли АСЕАН, не сомневаемся в востребованности Ассоциации и ее ключевой роли в архитектуре региональной безопасности. Россия открыта для дальнейшего сотрудничества с АСЕАН в различных форматах. Государства-члены АСЕАН могут положиться на нашу добрую волю. С Днем АСЕАН!", - написал дипломат.
По его словам, АСЕАН на протяжении многих десятилетий развивается в соответствии со своими принципами, основным из которых является необходимость поиска консенсуса, баланса интересов. Посол также напомнил, что в ходе июльской встречи представители России и АСЕАН уделили особое внимание таким вопросам, как противодействие новым вызовам и угрозам, включая терроризм, незаконный оборот наркотиков и другие формы транснациональной организованной преступности.
"Россия подтвердила готовность расширять и углублять программы подготовки кадров для профильных ведомств стран АСЕАН силами МВД и ФСБ
России. Это сотрудничество было начато 10 лет назад и с тех пор получило положительную оценку наших партнеров", - подчеркнул Кудашев.
Ранее посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева
заявила, что Россия готова участвовать во всех мероприятиях, организуемых Индонезией
в рамках ее председательства в АСЕАН в 2023 году. Глава российской дипмиссии добавила, что надеется на приезд президента России Владимира Путина
в Индонезию на сентябрьский саммит АСЕАН.
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