https://ria.ru/20230808/antonov-1888758981.html

США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов

США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов - РИА Новости, 08.08.2023

США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов

США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, а не работают над соглашением между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом о неприменении силы, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T03:01

2023-08-08T03:01

2023-08-08T03:01

в мире

южная осетия

анатолий антонов

россия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, а не работают над соглашением между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом о неприменении силы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией. Важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Прежде всего, вести дело к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США", - говорится в распространенном комментарии Антонова. По его словам, США преднамеренно переворачивают ситуацию с ног на голову, перекладывая ответственность за события 2008 года, которая на самом деле лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. "Именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война", - сказал он. "Вашингтону уже давно пора признать, что данное бесчеловечное решение стало также следствием ошибочной политики самих Соединенных Штатов. Ведь это Запад привел к власти, а затем рьяно поддерживал одиозный режим Саакашвили. И до сих пор продолжает лоббировать интересы указанного деятеля, как недавно подтвердил американский минюст", - заявил Антонов. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230808/osetiya-1888757044.html

https://ria.ru/20230808/sukhum-1888755742.html

южная осетия

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная осетия, анатолий антонов, россия, грузия