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США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов - РИА Новости, 08.08.2023
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03:01 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/antonov-1888758981.html
США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов
США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов - РИА Новости, 08.08.2023
США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов
США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, а не работают над соглашением между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом о неприменении силы, заявил посол РФ в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T03:01
2023-08-08T03:01
в мире
южная осетия
анатолий антонов
россия
грузия
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, а не работают над соглашением между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом о неприменении силы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией. Важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Прежде всего, вести дело к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США", - говорится в распространенном комментарии Антонова. По его словам, США преднамеренно переворачивают ситуацию с ног на голову, перекладывая ответственность за события 2008 года, которая на самом деле лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. "Именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война", - сказал он. "Вашингтону уже давно пора признать, что данное бесчеловечное решение стало также следствием ошибочной политики самих Соединенных Штатов. Ведь это Запад привел к власти, а затем рьяно поддерживал одиозный режим Саакашвили. И до сих пор продолжает лоббировать интересы указанного деятеля, как недавно подтвердил американский минюст", - заявил Антонов. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888757044.html
https://ria.ru/20230808/sukhum-1888755742.html
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в мире, южная осетия, анатолий антонов, россия, грузия
В мире, Южная Осетия, Анатолий Антонов, Россия, Грузия
США нагнетают обстановку в Закавказье, заявил Антонов

Антонов заявил, что США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США нагнетают обстановку вокруг Абхазии и Южной Осетии, а не работают над соглашением между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом о неприменении силы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией. Важно сосредоточиться на практической работе в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Прежде всего, вести дело к заключению Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. А не нагнетать обстановку, чем занимаются сейчас США", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
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По его словам, США преднамеренно переворачивают ситуацию с ног на голову, перекладывая ответственность за события 2008 года, которая на самом деле лежит на бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. "Именно по его преступному приказу против югоосетинского народа была развязана полномасштабная война", - сказал он.
"Вашингтону уже давно пора признать, что данное бесчеловечное решение стало также следствием ошибочной политики самих Соединенных Штатов. Ведь это Запад привел к власти, а затем рьяно поддерживал одиозный режим Саакашвили. И до сих пор продолжает лоббировать интересы указанного деятеля, как недавно подтвердил американский минюст", - заявил Антонов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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