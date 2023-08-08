https://ria.ru/20230808/altabaeva-1888775788.html

В Совфеде оценили слова Зеленского о невозможности переговоров с Россией

В Совфеде оценили слова Зеленского о невозможности переговоров с Россией - РИА Новости, 08.08.2023

В Совфеде оценили слова Зеленского о невозможности переговоров с Россией

Мнение Владимира Зеленского и его офиса о невозможности переговоров с РФ и выдвигаемые условия "формулы Зеленского" несущественны для России, заявила РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:56

2023-08-08T08:56

2023-08-08T08:56

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

михаил подоляк

россия

украина

екатерина алтабаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Мнение Владимира Зеленского и его офиса о невозможности переговоров с РФ и выдвигаемые условия "формулы Зеленского" несущественны для России, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России. "То, что Зеленский и его офис говорят о невозможности мира – это их личная позиция. Но мы, Россия, на тех условиях, которые выдвигает Киев, не сможем заключить мирного договора. Потому что власти в Киеве не понимают того, что те территории, которые вошли в состав России – неотъемлемая ее часть: по конституции, историческому предопределению и желанию людей, проживающих на этих территориях", - сказала Алтабаева, по мнению которой говорить о мире в тех формулировках, которые используются украинской властью, совершенно невозможно. Сенатор отметила, что мнение украинских властей в этом смысле для РФ несущественно. "В этом смысле мнение президента Украины для России ничтожно, несущественно. Мы не обращаем внимание на то, что говорит этот человек, потому что он совершенно точно с точки зрения морально-психологического и прежде всего нравственного состояния совершенно неадекватен", - заявила Алтабаева. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

https://ria.ru/20230808/pushkov-1888765800.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, михаил подоляк, россия, украина, екатерина алтабаева