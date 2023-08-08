https://ria.ru/20230808/afrika-1888763945.html

"Сегодня Нигер, вчера Мали": французские сенаторы признали провал в Африке

"Сегодня Нигер, вчера Мали": французские сенаторы признали провал в Африке - РИА Новости, 08.08.2023

"Сегодня Нигер, вчера Мали": французские сенаторы признали провал в Африке

Группа из 94 французских сенаторов, представляющих разные политические силы, подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T05:36

2023-08-08T05:36

2023-08-08T09:02

в мире

франция

нигер

африка

эммануэль макрон

себастьян лекорню

мохамед базум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144488/04/1444880418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59f02e5ba993847e5f7894c7c608c668.jpg

ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости. Группа из 94 французских сенаторов, представляющих разные политические силы, подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики Парижа в Африке, послание опубликовала газета Figaro."Сегодня Нигер, вчера Мали, Центральноафриканская Республика, Буркина-Фасо, — отвергли Францию, французские силы, французские предприятия", — говорится в документе.Авторы обращения напомнили, что после провала французской военной операции "Бархан" на континент пришла группа "Вагнер", сотрудничающая с теми африканскими лидерами, которые объединяют население своих стран против прежней колониальной власти.В письме также упоминаются демонстрации и "антифранцузские действия", которые проходят в странах, считающихся близкими к Парижу: Кот-д'Ивуаре и Сенегале. Помимо этого, авторы отмечают проблемы с североафриканскими государствами: Алжиром, Тунисом и Марокко."На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка. А как насчет, увы, упадка французского языка по отношению к английскому?" — написали сенаторы.Они задались вопросом, не пора ли пересмотреть французское видение Африки и ее связей с Парижем. По их мнению, вероятно, пришло время, когда "Африка, дружественный континент, больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие".Авторами письма выступили первый вице-председатель сената по международным отношениям Роже Каручи, глава фракции "Республиканцы" в сенате Брюно Ретайо и председатель сенатского комитета по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон. Всего в состав верхней палаты парламента Франции входят 348 сенаторов.На письмо уже отреагировал министр вооруженных сил республики Себастьян Лекорню, который в заявлении, приводимом агентством Франс Пресс, попытался оспорить слова сенаторов, назвавших операцию "Бархан" провалом. При этом он признал, что из нее следует извлечь уроки," как в случае со всеми кризисами и военными операциями".В 2014 году Франция начала в регионе Сахель операцию "Бархан". Эту миссию поддерживала региональная структура G5, созданная в том же году. Заявленной целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) была борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 год Макрон объявил о пересмотре модели военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее прежнем виде завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры. В 2022 году французским военным пришлось покинуть Мали.Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.

https://ria.ru/20230808/nuland-1888753752.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888756402.html

https://ria.ru/20230807/niger-1888698061.html

франция

нигер

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, нигер, африка, эммануэль макрон, себастьян лекорню, мохамед базум