"Сегодня Нигер, вчера Мали": французские сенаторы признали провал в Африке
Группа из 94 сенаторов подписала письмо в адрес Макрона о провале Франции в Африке
Сенат Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости. Группа из 94 французских сенаторов, представляющих разные политические силы, подписала открытое письмо в адрес президента страны Эммануэля Макрона, в котором заявила о провале политики Парижа в Африке, послание опубликовала газета Figaro.
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"Сегодня Нигер, вчера Мали, Центральноафриканская Республика, Буркина-Фасо, — отвергли Францию, французские силы, французские предприятия", — говорится в документе.
Авторы обращения напомнили, что после провала французской военной операции "Бархан" на континент пришла группа "Вагнер", сотрудничающая с теми африканскими лидерами, которые объединяют население своих стран против прежней колониальной власти.
"На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка. А как насчет, увы, упадка французского языка по отношению к английскому?" — написали сенаторы.
Они задались вопросом, не пора ли пересмотреть французское видение Африки и ее связей с Парижем. По их мнению, вероятно, пришло время, когда "Африка, дружественный континент, больше не понимает Францию и все больше оспаривает ее роль и ее присутствие".
Авторами письма выступили первый вице-председатель сената по международным отношениям Роже Каручи, глава фракции "Республиканцы" в сенате Брюно Ретайо и председатель сенатского комитета по иностранным делам и обороне Кристиан Камбон. Всего в состав верхней палаты парламента Франции входят 348 сенаторов.
На письмо уже отреагировал министр вооруженных сил республики Себастьян Лекорню, который в заявлении, приводимом агентством Франс Пресс, попытался оспорить слова сенаторов, назвавших операцию "Бархан" провалом. При этом он признал, что из нее следует извлечь уроки," как в случае со всеми кризисами и военными операциями".
В 2014 году Франция начала в регионе Сахель операцию "Бархан". Эту миссию поддерживала региональная структура G5, созданная в том же году. Заявленной целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) была борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 год Макрон объявил о пересмотре модели военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее прежнем виде завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры. В 2022 году французским военным пришлось покинуть Мали.
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Впоследствии командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в телеэфире как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Президента по-прежнему удерживают в резиденции.