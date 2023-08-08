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Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве - РИА Новости, 08.08.2023
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Республика Адыгея
 
17:42 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/adygeya-1888910115.html
Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве
Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве - РИА Новости, 08.08.2023
Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:42
2023-08-08T17:42
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов во вторник обсудил с профильными ведомствами и подрядчиками ход строительства, реконструкции и капремонта школ, детсадов, домов культуры и инфраструктурных объектов, вводимых в эксплуатацию в рамках нацпроектов и госпрограмм. "Часть объектов мы сдаем досрочно, но при этом важно сохранять высокое качество строительных и ремонтных работ. Усилия подрядных организаций должны быть направлены на то, чтобы новые и обновленные учреждения, инфраструктурные объекты соответствовали всем нормам безопасности, были комфортными", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. По данным республиканских властей, в этом году на реализацию нацпроектов и госпрограмм в Адыгее предусмотрено направить 21 миллиард рублей. Среди объектов, возводимых по этим программам – новые школы на 1100 мест каждая в Майкопе, ауле Новая Адыгея и поселке Яблоновский, школа на 250 мест в ауле Старобжегокай, отделение в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов, амбулатории в хуторе Гавердовский и ауле Джиджихабль. К сдаче этих и ряда других объектов социальной инфраструктуры привлечены 20 подрядных организаций.
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майкоп, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов

Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей помнить о качестве
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей помнить о качестве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей помнить о качестве
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МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов во вторник обсудил с профильными ведомствами и подрядчиками ход строительства, реконструкции и капремонта школ, детсадов, домов культуры и инфраструктурных объектов, вводимых в эксплуатацию в рамках нацпроектов и госпрограмм.
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"Часть объектов мы сдаем досрочно, но при этом важно сохранять высокое качество строительных и ремонтных работ. Усилия подрядных организаций должны быть направлены на то, чтобы новые и обновленные учреждения, инфраструктурные объекты соответствовали всем нормам безопасности, были комфортными", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
По данным республиканских властей, в этом году на реализацию нацпроектов и госпрограмм в Адыгее предусмотрено направить 21 миллиард рублей. Среди объектов, возводимых по этим программам – новые школы на 1100 мест каждая в Майкопе, ауле Новая Адыгея и поселке Яблоновский, школа на 250 мест в ауле Старобжегокай, отделение в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов, амбулатории в хуторе Гавердовский и ауле Джиджихабль. К сдаче этих и ряда других объектов социальной инфраструктуры привлечены 20 подрядных организаций.
 
Республика АдыгеяМайкопМурат Кумпилов
 
 
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