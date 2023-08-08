https://ria.ru/20230808/adygeya-1888910115.html
Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве
Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве - РИА Новости, 08.08.2023
Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:42
2023-08-08T17:42
2023-08-08T17:42
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов во вторник обсудил с профильными ведомствами и подрядчиками ход строительства, реконструкции и капремонта школ, детсадов, домов культуры и инфраструктурных объектов, вводимых в эксплуатацию в рамках нацпроектов и госпрограмм. "Часть объектов мы сдаем досрочно, но при этом важно сохранять высокое качество строительных и ремонтных работ. Усилия подрядных организаций должны быть направлены на то, чтобы новые и обновленные учреждения, инфраструктурные объекты соответствовали всем нормам безопасности, были комфортными", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. По данным республиканских властей, в этом году на реализацию нацпроектов и госпрограмм в Адыгее предусмотрено направить 21 миллиард рублей. Среди объектов, возводимых по этим программам – новые школы на 1100 мест каждая в Майкопе, ауле Новая Адыгея и поселке Яблоновский, школа на 250 мест в ауле Старобжегокай, отделение в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов, амбулатории в хуторе Гавердовский и ауле Джиджихабль. К сдаче этих и ряда других объектов социальной инфраструктуры привлечены 20 подрядных организаций.
https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкоп, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов во вторник обсудил с профильными ведомствами и подрядчиками ход строительства, реконструкции и капремонта школ, детсадов, домов культуры и инфраструктурных объектов, вводимых в эксплуатацию в рамках нацпроектов и госпрограмм.
В Адыгее создано 42 фермерских хозяйства благодаря господдержке в 2023 году
"Часть объектов мы сдаем досрочно, но при этом важно сохранять высокое качество строительных и ремонтных работ. Усилия подрядных организаций должны быть направлены на то, чтобы новые и обновленные учреждения, инфраструктурные объекты соответствовали всем нормам безопасности, были комфортными", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
По данным республиканских властей, в этом году на реализацию нацпроектов и госпрограмм в Адыгее предусмотрено направить 21 миллиард рублей. Среди объектов, возводимых по этим программам – новые школы на 1100 мест каждая в Майкопе
, ауле Новая Адыгея и поселке Яблоновский, школа на 250 мест в ауле Старобжегокай, отделение в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов, амбулатории в хуторе Гавердовский и ауле Джиджихабль. К сдаче этих и ряда других объектов социальной инфраструктуры привлечены 20 подрядных организаций.