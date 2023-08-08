https://ria.ru/20230808/adygeya-1888910115.html

Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве

Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве - РИА Новости, 08.08.2023

Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:42

2023-08-08T17:42

2023-08-08T17:42

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888908386_0:132:1800:1145_1920x0_80_0_0_98f055372a6699b071e8cef11792dd6e.png

МАЙКОП, 8 авг - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал строителей, сдающих досрочно соцобъекты, возводимые по госпрограммам, сохранять качество работ, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов во вторник обсудил с профильными ведомствами и подрядчиками ход строительства, реконструкции и капремонта школ, детсадов, домов культуры и инфраструктурных объектов, вводимых в эксплуатацию в рамках нацпроектов и госпрограмм. "Часть объектов мы сдаем досрочно, но при этом важно сохранять высокое качество строительных и ремонтных работ. Усилия подрядных организаций должны быть направлены на то, чтобы новые и обновленные учреждения, инфраструктурные объекты соответствовали всем нормам безопасности, были комфортными", – заявил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. По данным республиканских властей, в этом году на реализацию нацпроектов и госпрограмм в Адыгее предусмотрено направить 21 миллиард рублей. Среди объектов, возводимых по этим программам – новые школы на 1100 мест каждая в Майкопе, ауле Новая Адыгея и поселке Яблоновский, школа на 250 мест в ауле Старобжегокай, отделение в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов, амбулатории в хуторе Гавердовский и ауле Джиджихабль. К сдаче этих и ряда других объектов социальной инфраструктуры привлечены 20 подрядных организаций.

https://ria.ru/20230727/fermery-1886710103.html

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, мурат кумпилов