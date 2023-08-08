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СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams - РИА Новости, 08.08.2023
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01:03 08.08.2023 (обновлено: 01:22 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/abrams-1888755128.html
СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams
СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams
Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:03
2023-08-08T01:22
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир путин
министерство обороны сша
politico
general dynamics
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает телеканал CNN.Как передает СМИ, об одобрении отправки первой партии танков сообщил начальник отдела закупок армии США Даг Буш."Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта", - цитирует телеканал Буша.Меньше десяти единицПервая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин, сообщила в конце июля газета Politico со ссылкой на источники."Первая партия будет включать от шести до восьми танков", - привело издание слова неназванного представителя отрасли и помощника конгрессмена.Всего, по данным издания, США намерены передать Украине 31 танк. Также сообщается, что речь идет о старой модели танка M1A1.Контракт ПентагонаАмериканская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили на прошлой неделе в Пентагоне."General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении.Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.Контрнаступление ВСУУкраинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230628/abrams-1880976843.html
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украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша, politico, general dynamics
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, Politico, General Dynamics
СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams

CNN: Даг Буш заявил об одобрении США отправки Украине первой партии танков Abrams

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает телеканал CNN.
Как передает СМИ, об одобрении отправки первой партии танков сообщил начальник отдела закупок армии США Даг Буш.
«
"Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта", - цитирует телеканал Буша.

Меньше десяти единиц

Первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин, сообщила в конце июля газета Politico со ссылкой на источники.
"Первая партия будет включать от шести до восьми танков", - привело издание слова неназванного представителя отрасли и помощника конгрессмена.
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28 июня, 19:14
Всего, по данным издания, США намерены передать Украине 31 танк. Также сообщается, что речь идет о старой модели танка M1A1.

Контракт Пентагона

Американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили на прошлой неделе в Пентагоне.
"General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении.
Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.
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26 июня, 13:32

Контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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Украинских военных в Германии начали обучать управлению танками Abrams
27 мая, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир ПутинМинистерство обороны СШАPoliticoGeneral Dynamics
 
 
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