https://ria.ru/20230808/abrams-1888755128.html

СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams

СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: США одобрили отправку ВСУ первой партии танков Abrams

Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T01:03

2023-08-08T01:03

2023-08-08T01:22

специальная военная операция на украине

украина

сша

владимир путин

министерство обороны сша

politico

general dynamics

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает телеканал CNN.Как передает СМИ, об одобрении отправки первой партии танков сообщил начальник отдела закупок армии США Даг Буш."Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта", - цитирует телеканал Буша.Меньше десяти единицПервая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин, сообщила в конце июля газета Politico со ссылкой на источники."Первая партия будет включать от шести до восьми танков", - привело издание слова неназванного представителя отрасли и помощника конгрессмена.Всего, по данным издания, США намерены передать Украине 31 танк. Также сообщается, что речь идет о старой модели танка M1A1.Контракт ПентагонаАмериканская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили на прошлой неделе в Пентагоне."General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении.Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.Контрнаступление ВСУУкраинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230628/abrams-1880976843.html

https://ria.ru/20230626/abrams-1880457917.html

https://ria.ru/20230527/abrams-1874520832.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, сша, владимир путин, министерство обороны сша, politico, general dynamics