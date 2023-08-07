https://ria.ru/20230807/zhile-1888528580.html

Названы города—лидеры по объему ввода жилья

Названы города—лидеры по объему ввода жилья - РИА Новости, 07.08.2023

Названы города—лидеры по объему ввода жилья

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2022 году было введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи, в конце списка находятся Мурманск,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:09

2023-08-07T00:09

2023-08-07T01:12

жилье

россия

ставрополь

ханты-мансийск

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2022 году было введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи, в конце списка находятся Мурманск, Комсомольск-на-Амуре и Магадан, свидетельствует исследование РИА Новости*Общероссийские показатели Согласно анализу, в 2022 году в России ввели 102,712 миллиона квадратных метров жилья, что на 11% больше показателя предыдущего года. Отмечается, что 43% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. При этом темп роста жилищного строительства в крупнейших городах и административных центрах снизился и по сравнению с результатом прошлого года составил минус два процента.Эксперты отмечают, что в 2022 году продолжался рост объемов ввода индивидуального жилья — это привело к увеличению его доли в общероссийском объеме жилищного строительства до 55%. Во многом этому способствовала продолжающаяся газификация населенных пунктов, что требует регистрации прав собственности на индивидуальное жилищное строительство, поясняют аналитики.Для оценки темпов жилищного строительства эксперты РИА Новости составили рейтинг городов России по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2022 году, в пересчете на одного жителя. Этот показатель изменяется между лидерами и аутсайдерами рейтинга в диапазоне от 0,02 до 2,47 квадратных метра, что существенно шире, чем между российскими регионами.В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов федерации, а также другие крупнейшие города России. Города Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон не включены в рейтинг из-за отсутствия данных.Лидеры рейтинга По оценкам экспертов, за прошедший год лидирующая в рейтинге группа почти не изменилась. Больше одного квадратного метра на человека ввели в 16 городах России, год назад таких городов было 17.Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2022 года на одного жителя введено 2,47 квадратных метра. Строительный бум в Краснодаре наблюдается уже несколько лет, что позволяет ему удерживать лидирующую позицию. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья, отмечают авторы рейтинга.На втором месте по объему ввода жилья второй год подряд еще один представитель Кубани Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,97 квадратного метра. По итогам 2022 года в городе введено более 674 тысяч квадратных метров жилой площади, что стало очередным рекордом за последние годы.Третью строчку рейтинга также занимает город Краснодарского края – Сочи, где на одного жителя ввели 1,77 квадратного метра. При этом эксперты отмечают, что в Сочи продолжает действовать мораторий на новое строительство, новые проекты появятся только в 2024 году, а достигнутый результат объясняется рекордным объемом зарегистрированного индивидуального жилищного строительства. В общем объеме в городе введено 995,4 тысячи квадратных метров, на долю ИЖС приходится 81%.Аналитики подчеркивают, что и другие курортные города Краснодарского края пользуются популярностью у покупателей. События последних лет увеличили спрос на недвижимость по всему Черноморскому побережью России, превратив его в одну большую стройку. Так по итогам 2022 года в Анапе ввели 2,6 квадратного метра жилья на человека, а в Геленджике – 1,6 квадратного метра.В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2022 году строители ввели в эксплуатацию 0,701 квадратного метра жилья, в 33 российских городах объем введенного жилья превышает общероссийский уровень.В конце списка оказались три города, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья ввели в Мурманске (0,02 квадратного метра), Комсомольске-на-Амуре (0,08 квадратного метра) и Магадане (0,09 квадратного метра). Еще в девяти городах – Братске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Ангарске, Шахтах, Биробиджане, Тольятти, Новокузнецке и Орске – в 2022 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.Москва и Питер – лидеры по объемам строительства По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему столицы: в Москве в 2022 году ввели 6,79 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 3,47 миллиона.Следом за ними идет Краснодар, где было построено 3,01 миллиона жилых квадратных метров, Екатеринбург (+1,59 миллиона квадратных метров), Новосибирск (+1,3 миллиона), Ростов-на-Дону (+1,2 миллиона), Тюмень (+1,2 миллиона) и Уфа (+1,17 миллиона). Эксперты отмечают, что в перечисленных городах на протяжении последних пяти лет сохраняются устойчивые объемы строительства, превышающие миллион квадратных метров введённого жилья в год, состав этой группы не меняется.Меньше всего жилья строится в крупных городах Дальнего Востока, Севера и Сибири. Меньше всего построили в Мурманске – объем введенного жилья по итогам 2022 года составил 4,6 тысячи квадратных метров, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. В Магадане объем жилищного фонда за прошедший год увеличился на 8,8 тысячи квадратных метров, Биробиджане – на 11,7 тысячи квадратных метров, Нарьян-Маре – на 19,4 тысячи квадратных метров.Согласно исследованию, положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 45 крупнейших городах России из 100. Наиболее существенно жилищный фонд увеличился в Сочи (+225%) и Благовещенске (+210%). В Подольске, Владимире и Петропавловске-Камчатском объем строительства увеличился более чем в два раза по сравнению с результатами 2021 года. Наиболее существенно объемы ввода жилья снизились в Липецке (-48%), Тамбове (-46%) и Нальчике (-46%).Уровень обеспеченности Уровень обеспеченности жильем между городами отличается почти в 2,5 раза. В городах с высокими темпами жилищного строительства и уровень обеспеченности жильем высокий. По расчетам экспертов РИА Новости, по итогам 2022 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,2 квадратных метра на человека. Во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья, за исключением Ставрополя и Ханты-Мансийска, этот показатель выше, чем в среднем по стране. В последней десятке такой уровень обеспеченности не наблюдается ни в одном городе.Эксперты отмечают, что уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу и отличается между максимумом и минимумом почти в два с половиной раза. Лидером по данному показателю стал Владикавказ, где на каждого жителя приходится 39,4 квадратного метра. Краснодар сместился на второе место с показателем 37,7 квадратного метра на человека, а Тула заняла третью строчку (36,2 квадратного метра на жителя).Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (16,4 квадратного метра), Симферополя (17,5 квадратного метра), Нижневартовска (19,8 квадратного метра) и Махачкалы (19,9 квадратного метра). Всего же в 44 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (28,2 квадратного метра на жителя), из которых в 29 городах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230807/zhile-1888036283.html

https://ria.ru/20230805/zhile-1888350188.html

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https://realty.ria.ru/20230720/novostroyki-1885210803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жилье, россия, ставрополь, ханты-мансийск