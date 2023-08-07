https://ria.ru/20230807/zhile-1888036283.html

Рейтинг российских городов по вводу жилья

Рейтинг российских городов по вводу жилья - РИА Новости, 07.08.2023

Рейтинг российских городов по вводу жилья

В 2022 году в России введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом 43 процента от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T00:04

2023-08-07T00:04

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В 2022 году в России введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом 43 процента от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи — городах Краснодарского края, который также входит в группу лидеров по темпу ввода жилья. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько новой жилплощади появилось в вашем городе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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