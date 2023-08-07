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Рейтинг российских городов по вводу жилья
Рейтинг российских городов по вводу жилья - РИА Новости, 07.08.2023
Рейтинг российских городов по вводу жилья
В 2022 году в России введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом 43 процента от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T00:04
2023-08-07T00:04
2023-08-07T00:04
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В 2022 году в России введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья. При этом 43 процента от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре, Новороссийске и Сочи — городах Краснодарского края, который также входит в группу лидеров по темпу ввода жилья. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько новой жилплощади появилось в вашем городе.
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