https://ria.ru/20230807/zhertvy-1888552247.html

Пушилин: Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей

Пушилин: Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей - РИА Новости, 07.08.2023

Пушилин: Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей

Количество жертв среди мирного населения от украинских обстрелов территории ДНР растет на фоне применения Киевом кассетных боеприпасов, Украина делает это... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:23

2023-08-07T09:23

2023-08-07T09:34

специальная военная операция на украине

денис пушилин

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения от украинских обстрелов территории ДНР растет на фоне применения Киевом кассетных боеприпасов, Украина делает это целенаправленно - перегружает систему ПВО массированными обстрелами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."К сожалению, это не единичный случай, мы видим, что, с учетом применения кассетных боеприпасов, растет и количество жертв среди гражданского населения. Мы видим, что противник делает это целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается. И в ряде случаев, с учетом массированности обстрелов, иногда это получается", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, украина, донецкая народная республика