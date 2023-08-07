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Пушилин: Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей
Пушилин: Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей - РИА Новости, 07.08.2023
Пушилин: Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей
Количество жертв среди мирного населения от украинских обстрелов территории ДНР растет на фоне применения Киевом кассетных боеприпасов, Украина делает это... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:23
2023-08-07T09:23
2023-08-07T09:34
специальная военная операция на украине
денис пушилин
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Количество жертв среди мирного населения от украинских обстрелов территории ДНР растет на фоне применения Киевом кассетных боеприпасов, Украина делает это целенаправленно - перегружает систему ПВО массированными обстрелами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."К сожалению, это не единичный случай, мы видим, что, с учетом применения кассетных боеприпасов, растет и количество жертв среди гражданского населения. Мы видим, что противник делает это целенаправленно, причем перегружает нашу систему ПВО, ну или пытается. И в ряде случаев, с учетом массированности обстрелов, иногда это получается", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Украина, Донецкая Народная Республика
Пушилин: Киев целенаправленно увеличивает число жертв среди мирных жителей
Пушилин: Киев увеличивает число жертв среди мирных жителей, применяя кассетные боеприпасы