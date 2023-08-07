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В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
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22:36 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/zhara-1888745687.html
В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары
В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023
В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в связи с сильной жарой в регионе обратился к жителям и гостям республики с призывом ограничить... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:36
2023-08-07T22:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в связи с сильной жарой в регионе обратился к жителям и гостям республики с призывом ограничить пребывание на улице, а также поездки в горные районы и на море. По данным МЧС Дагестана, с 7 по 10 августа в период с 11 до 16 часов по районам республики температура воздуха может достигнуть 42-43 градусов. "Дорогие дагестанцы и гости республики! На этой неделе в регионе ожидается сильная жара…. Призываем жителей и гостей республики ограничить пребывание на улице. Поездки в горные районы, на море и на туристические локации рекомендуется планировать в утреннее или вечернее время", - говорится в обращении Абдулмуслимова, которое опубликовано в телеграм-канале правительства республики. Сообщается, что работа администраций всех городов и районов республики, МЧС, комитета по лесному хозяйству региона переведена на особый режим. Особое внимание при этом уделяется объектам электроэнергетики.
https://ria.ru/20230807/pozhary-1888725885.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары

Правительство Дагестана призвало ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на аул Чох - одно из старинных селений Дагестана
Вид на аул Чох - одно из старинных селений Дагестана - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на аул Чох - одно из старинных селений Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в связи с сильной жарой в регионе обратился к жителям и гостям республики с призывом ограничить пребывание на улице, а также поездки в горные районы и на море.
По данным МЧС Дагестана, с 7 по 10 августа в период с 11 до 16 часов по районам республики температура воздуха может достигнуть 42-43 градусов.
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«
"Дорогие дагестанцы и гости республики! На этой неделе в регионе ожидается сильная жара…. Призываем жителей и гостей республики ограничить пребывание на улице. Поездки в горные районы, на море и на туристические локации рекомендуется планировать в утреннее или вечернее время", - говорится в обращении Абдулмуслимова, которое опубликовано в телеграм-канале правительства республики.
Сообщается, что работа администраций всех городов и районов республики, МЧС, комитета по лесному хозяйству региона переведена на особый режим. Особое внимание при этом уделяется объектам электроэнергетики.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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