https://ria.ru/20230807/zhara-1888745687.html

В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары

В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары - РИА Новости, 07.08.2023

В Дагестане призвали ограничить поездки в горы и на море из-за сильной жары

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в связи с сильной жарой в регионе обратился к жителям и гостям республики с призывом ограничить... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:36

2023-08-07T22:36

2023-08-07T22:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 7 авг - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в связи с сильной жарой в регионе обратился к жителям и гостям республики с призывом ограничить пребывание на улице, а также поездки в горные районы и на море. По данным МЧС Дагестана, с 7 по 10 августа в период с 11 до 16 часов по районам республики температура воздуха может достигнуть 42-43 градусов. "Дорогие дагестанцы и гости республики! На этой неделе в регионе ожидается сильная жара…. Призываем жителей и гостей республики ограничить пребывание на улице. Поездки в горные районы, на море и на туристические локации рекомендуется планировать в утреннее или вечернее время", - говорится в обращении Абдулмуслимова, которое опубликовано в телеграм-канале правительства республики. Сообщается, что работа администраций всех городов и районов республики, МЧС, комитета по лесному хозяйству региона переведена на особый режим. Особое внимание при этом уделяется объектам электроэнергетики.

https://ria.ru/20230807/pozhary-1888725885.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан