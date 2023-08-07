https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html
Врач рассказал, как не пострадать от жары
Врач рассказал, как не пострадать от жары - РИА Новости, 07.08.2023
Врач рассказал, как не пострадать от жары
Долгое пребывание на солнце грозит рисками теплого или солнечного удара, солнечных ожогов, особенно опасно засыпать под солнцем, а также стоит отложить... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:49
2023-08-07T12:49
2023-08-07T12:50
москва
андрей тяжельников
погода
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Долгое пребывание на солнце грозит рисками теплого или солнечного удара, солнечных ожогов, особенно опасно засыпать под солнцем, а также стоит отложить спортивные занятия на улице и работы на дачных участках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Как сообщили в центре погоды "Фобос", максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса. В понедельник столбики термометров в Центральной России снова и в последний раз могут достичь 30-градусной высоты. "Отдых у водоемов позволяет легче пережить жару. Но следует выбирать для этого утренние часы - до 11.00 или в вечерние - после 17.00, когда солнце не так активно. Долгое пребывание на солнце грозит рисками теплого или солнечного удара, а также солнечных ожогов. Опасно и то, что человек не сразу замечает ожог или другие изменения своего состояния. Особенно опасно засыпать под солнцем", - рассказал Тяжельников. По его словам, в жаркие дни рекомендуется отказаться от повышенных физических нагрузок. В том числе нужно отложить спортивные занятия на улице и работы на дачных участках. "В большинстве современных офисов, как правило, поддерживается комфортный температурный режим с помощью кондиционеров. И для многих переждать самое жаркое время на работе как раз удобно. Следует чаще проветривать помещение, включать вентиляторы, носить одежду из легких натуральных тканей, больше пить воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс", - рассказал Тяжельников. Врач уточнил, что высокая температура воздуха – это серьезный стресс для организма, и он тратит ресурсы на адаптацию, чтобы защитить от перегрева все органы и системы. У многих людей из-за различных хронических заболеваний, снижения иммунитета, излишней массы тела, пожилого возраста механизм терморегуляции ослабевает и организм не справляется. "Особенно высокая температура воздуха опасна людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний. Поэтому этим категориям к повышению температуры нужно относится с большой осторожностью и стараться минимизировать риски", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230806/zhara-1888524405.html
https://ria.ru/20230807/pogoda-1888547132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей тяжельников, погода
Москва, Андрей Тяжельников, Погода
Врач рассказал, как не пострадать от жары
Врач посоветовал россиянам в жару отложить дачные работы и не спать под солнцем
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Долгое пребывание на солнце грозит рисками теплого или солнечного удара, солнечных ожогов, особенно опасно засыпать под солнцем, а также стоит отложить спортивные занятия на улице и работы на дачных участках, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе.
Как сообщили в центре погоды "Фобос", максимальная температура воздуха в Москве
в воскресенье достигла плюс 31,4 градуса. В понедельник столбики термометров в Центральной России снова и в последний раз могут достичь 30-градусной высоты.
"Отдых у водоемов позволяет легче пережить жару. Но следует выбирать для этого утренние часы - до 11.00 или в вечерние - после 17.00, когда солнце не так активно. Долгое пребывание на солнце грозит рисками теплого или солнечного удара, а также солнечных ожогов. Опасно и то, что человек не сразу замечает ожог или другие изменения своего состояния. Особенно опасно засыпать под солнцем", - рассказал Тяжельников.
По его словам, в жаркие дни рекомендуется отказаться от повышенных физических нагрузок. В том числе нужно отложить спортивные занятия на улице и работы на дачных участках.
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"В большинстве современных офисов, как правило, поддерживается комфортный температурный режим с помощью кондиционеров. И для многих переждать самое жаркое время на работе как раз удобно. Следует чаще проветривать помещение, включать вентиляторы, носить одежду из легких натуральных тканей, больше пить воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс", - рассказал Тяжельников.
Врач уточнил, что высокая температура воздуха – это серьезный стресс для организма, и он тратит ресурсы на адаптацию, чтобы защитить от перегрева все органы и системы. У многих людей из-за различных хронических заболеваний, снижения иммунитета, излишней массы тела, пожилого возраста механизм терморегуляции ослабевает и организм не справляется.
"Особенно высокая температура воздуха опасна людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, неврологическими и другими патологиями, людям в период острых заболеваний. Поэтому этим категориям к повышению температуры нужно относится с большой осторожностью и стараться минимизировать риски", - добавил собеседник агентства.
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