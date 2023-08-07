Эксперт считает, что мировые цены на зерно могут краткосрочно вырасти
Хазанов: мировые цены на зерно могут краткосрочно вырасти на пять процентов
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мировые цены на зерно после взрыва в турецком порту Дериндже могут краткосрочно вырасти на 5% из-за реакции участников рынка, а размер ущерба может достигать 90 тысяч тонн, заявил РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов.
«
"Примерный размер ущерба можно оценить в 50-90 тысяч тонн зерна при условии максимальной загрузки элеватора, или до 20 миллионов долларов. В любом случае цены на зерно сейчас могут подскочить на 5% от испуга участников рынка, но этот рост спекулятивный и краткосрочный", - полагает Хазанов.
Значительным ущерб назвать нельзя: для сравнения, Россия только в июле, по данным Российского зернового союза, предварительно поставила на экспорт 5,68 миллиона тонн зерновых культур, из них около 90 тысяч тонн (оценочно максимальный размер ущерба от взрыва) - в Танзанию.
При этом, по словам Хазанова, Дериндже входит в число крупнейших портов Турции и специализируется на перевалке различных грузов, а не только зерна: "В структуре прибывающих в порт и уходящих из него кораблей доминируют сухогрузы, в меньше степени он принимает танкеры и контейнеровозы. Через Дериндже идет транспортировка зерна, металлопродукции, угля, нефти, контейнеров".
Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16.