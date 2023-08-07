https://ria.ru/20230807/zerno-1888706462.html

Эксперт считает, что мировые цены на зерно могут краткосрочно вырасти

Эксперт считает, что мировые цены на зерно могут краткосрочно вырасти - РИА Новости, 07.08.2023

Эксперт считает, что мировые цены на зерно могут краткосрочно вырасти

Мировые цены на зерно после взрыва в турецком порту Дериндже могут краткосрочно вырасти на 5% из-за реакции участников рынка, а размер ущерба может достигать 90 РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:09

2023-08-07T18:09

2023-08-07T18:09

экономика

россия

российский зерновой союз

танзания

цены на нефть

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884584739_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_4f3565a754907f8d96a71870e3739ae9.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мировые цены на зерно после взрыва в турецком порту Дериндже могут краткосрочно вырасти на 5% из-за реакции участников рынка, а размер ущерба может достигать 90 тысяч тонн, заявил РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. "Примерный размер ущерба можно оценить в 50-90 тысяч тонн зерна при условии максимальной загрузки элеватора, или до 20 миллионов долларов. В любом случае цены на зерно сейчас могут подскочить на 5% от испуга участников рынка, но этот рост спекулятивный и краткосрочный", - полагает Хазанов. Значительным ущерб назвать нельзя: для сравнения, Россия только в июле, по данным Российского зернового союза, предварительно поставила на экспорт 5,68 миллиона тонн зерновых культур, из них около 90 тысяч тонн (оценочно максимальный размер ущерба от взрыва) - в Танзанию. При этом, по словам Хазанова, Дериндже входит в число крупнейших портов Турции и специализируется на перевалке различных грузов, а не только зерна: "В структуре прибывающих в порт и уходящих из него кораблей доминируют сухогрузы, в меньше степени он принимает танкеры и контейнеровозы. Через Дериндже идет транспортировка зерна, металлопродукции, угля, нефти, контейнеров". Взрыв прогремел в понедельник днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, на место стянуты пожарные и скорая помощь. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту Дериндже, заявил ранее губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Как заявлял мэр города Тахир Бююкакын, взрывом повреждены 13 элеваторов из 16.

https://ria.ru/20230804/zerno-1888205360.html

https://ria.ru/20230804/zerno-1888141687.html

россия

танзания

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, российский зерновой союз, танзания, цены на нефть, турция