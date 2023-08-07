Зеленский анонсировал решения "о продолжении зернового коридора"
Зеленский заявил, что Украина подготовила решения по продлению зернового коридора
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел селектор и заслушал доклады ведомств, а также анонсировал некоторые решения "о продолжении зернового коридора".
"Заслушали доклад главкома (ВСУ Валерия) Залужного о ситуации на фронте: напряженные оборонительные и наступательные операции. Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры. Также готовим к выполнению некоторые решения ставки верховного главнокомандующего по продлению "зернового коридора", - написал Зеленский. Подробности этих решений по зерновой сделке Зеленский не сообщил.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.