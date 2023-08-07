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Зеленский анонсировал решения "о продолжении зернового коридора" - РИА Новости, 07.08.2023
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14:06 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/zerno-1888634242.html
Зеленский анонсировал решения "о продолжении зернового коридора"
Зеленский анонсировал решения "о продолжении зернового коридора" - РИА Новости, 07.08.2023
Зеленский анонсировал решения "о продолжении зернового коридора"
Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел селектор и заслушал доклады ведомств, а также анонсировал некоторые решения "о продолжении... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:06
2023-08-07T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
оон
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
зерновая сделка
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел селектор и заслушал доклады ведомств, а также анонсировал некоторые решения "о продолжении зернового коридора". "Заслушали доклад главкома (ВСУ Валерия) Залужного о ситуации на фронте: напряженные оборонительные и наступательные операции. Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры. Также готовим к выполнению некоторые решения ставки верховного главнокомандующего по продлению "зернового коридора", - написал Зеленский. Подробности этих решений по зерновой сделке Зеленский не сообщил. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230804/sdelka-1888292337.html
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в мире, украина, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, зерновая сделка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, ООН, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Зерновая сделка
Зеленский анонсировал решения "о продолжении зернового коридора"

Зеленский заявил, что Украина подготовила решения по продлению зернового коридора

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что провел селектор и заслушал доклады ведомств, а также анонсировал некоторые решения "о продолжении зернового коридора".
"Заслушали доклад главкома (ВСУ Валерия) Залужного о ситуации на фронте: напряженные оборонительные и наступательные операции. Минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, Минстратпром – о собственном производстве. Ликвидируем бюрократические барьеры. Также готовим к выполнению некоторые решения ставки верховного главнокомандующего по продлению "зернового коридора", - написал Зеленский. Подробности этих решений по зерновой сделке Зеленский не сообщил.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Уборка урожая зерновых в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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4 августа, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийООНВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЗерновая сделка
 
 
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