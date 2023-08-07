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Тебе поплохеет. Зеленскому раскрыли последствие неожиданного шага Байдена
Тебе поплохеет. Зеленскому раскрыли последствие неожиданного шага Байдена - РИА Новости, 07.08.2023
Тебе поплохеет. Зеленскому раскрыли последствие неожиданного шага Байдена
Намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится Владимиру Зеленскому, такое мнение... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:09
2023-08-07T05:09
2023-08-07T05:09
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Намерение президента США Джо Байдена профинансировать поставки оружия для Тайваня из бюджета на Украину вряд ли понравится Владимиру Зеленскому, такое мнение высказал военный аналитик Драго Босник в статье для InfoBRICS.Как ранее со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times, Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.Как отметил Босник, если указанная инициатива пройдет, это будет "беспрецедентным шагом", так как это будет первый случай, когда Вашингтон предоставляет Тайбэю оружие в рамках своей программы по "иностранному военному финансированию"."Мы можем только представить, как бесконечно коррумпированный киевский режим, особенно его лидер Владимир Зеленский, мог бы отреагировать на такую новость", - указал автор.Он напомнил, что на недавнем саммите НАТО Зеленский "испытал крайне неприятный холодный душ", когда альянс "фактически приказал" ему продолжать конфликт до "последнего украинца". В результате он даже не попытался скрыть "свое абсолютное разочарование"."Теперь, похоже, Зеленскому придется научиться делиться "помощью" для "свободы и демократии"", - резюмировал Босник.В середине июля председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники должны ускорить поставки вооружения на Тайвань, чтобы повысить обороноспособность острова.
https://ria.ru/20230805/ssha-1888318230.html
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в мире, сша, тайвань, украина, владимир зеленский, джо байден, марк милли, нато
В мире, США, Тайвань, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Марк Милли, НАТО
Тебе поплохеет. Зеленскому раскрыли последствие неожиданного шага Байдена
InfoBRICS: Зеленскому не понравится намерение США потратить деньги для Украины на Тайвань