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"Человек становится вещью". Что изменит новый закон в России

"Человек становится вещью". Что изменит новый закон в России - РИА Новости, 07.08.2023

"Человек становится вещью". Что изменит новый закон в России

Госдума одобрила в трех чтениях законопроект о правилах оказания психиатрической помощи. Правозащитники против: по их мнению, из-за "жестоких и опасных"... РИА Новости, 07.08.2023

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Антонина Матвеева. Госдума одобрила в трех чтениях законопроект о правилах оказания психиатрической помощи. Правозащитники против: по их мнению, из-за "жестоких и опасных" поправок могут пострадать пациенты. О том, какие возникли проблемы, — в материале РИА Новости.Душила подушкойВ июле по социальным сетям разлетелось видео: санитарка одного из психоневрологических интернатов Махачкалы душила подушкой пожилого пациента. Ее коллега снимала издевательства на камеру.Правоохранительные органы организовали проверку. Вскоре санитарку задержали."Обстоятельства все еще устанавливают, допрашивают свидетелей, — рассказала РИА Новости старший помощник главы следственного управления по СМИ Республики Дагестан Оксана Тенетова. — Личность коллеги, производившей съемку, уже известна. Записывала видео исключительно для себя, сообщать об истязаниях в органы не собиралась".Сейчас по части 2 статьи 117 УК ("Истязание") возбудили уголовное дело, его взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Обеих сотрудниц уволили, а медучреждение ожидает масштабная проверка.Без права на помощьКак отмечают правозащитники, физическое насилие в интернатах — не редкость. Основная причина — профдеформация сотрудников и нехватка персонала. Например, пациентов то и дело отправляют на вязки (фиксируют специальными лентами), поскольку присматривать за ними некому.Действующий закон требует, чтобы отношение к больным было "уважительным и гуманным", однако напрямую не запрещает применять физическую силу. Общественники давно требовали включить это положение, однако сами врачи отмечают: иногда такие меры действительно необходимы. Например, чтобы пресекать попытки нападения."Некоторые бывают опасны для себя и окружающих, — подчеркивает психиатр Юлия Бородинец. — При выраженных суицидальных тенденциях человек может попытаться выбить окно, при галлюцинациях — увидеть в санитаре врага и ударить. В таких ситуациях те же вязки — единственный выход".В марте 2023-го Госдума в первом чтении приняла поправки в законопроект об изменении правил оказания психиатрической помощи."Закон не менялся кардинально с 1992-го и уже морально устарел, — объяснил президент Российского общества психиатров Николай Незнанов. — В принятом документе большое внимание уделяется вопросам защиты прав пациентов с психическими заболеваниями, взаимодействию медицинских работников и людей, проживающих в психоневрологических интернатах. Это большой и долгожданный шаг вперед".Правозащитники были настроены менее оптимистично. Против поправок сразу выступили руководители шести НКО, позже к ним присоединились 67 фондов. Всего петицию подписали более ста тысяч человек. В том числе — родственники больных.Главная претензия — из закона решили исключить положение, обязывающее государство создавать независимые службы защиты прав пациентов. Их сотрудники могли приходить с проверкой в интернаты, а если видели нарушение, не только фиксировали его, но и направляли жалобы в полицию, прокуратуру или суд."Долгое время таких служб просто не существовало, — отмечает сотрудница благотворительной организации "Перспективы" Светлана Мамонова. — Сейчас они действуют в Москве и Нижнем Новгороде. Мы рассчитывали, что опыт будут перенимать и в других регионах. Теперь же все просто перекрыли"."Выл от боли"Свою эффективность такой формат показал в Нижегородской области. В 2021-м местное правительство учредило АНО "Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Помог проект Народного фронта "Регион заботы".Служба не зависит от министерств здравоохранения и социальной защиты, подчиняется только губернатору. А значит, сотрудники не скрывают выявленные нарушения из соображений корпоративной солидарности или в погоне за высоким рейтингом конкретных ведомств.За два года работы служба отреагировала более чем на семь тысяч жалоб."Свыше 60 человек с нарушением психических функций смогли найти официальную работу, для 545 подопечных мы добились оказания медицинской помощи, —рассказывает сотрудница "Региона заботы" Светлана Меллер. — Еще 11 поставили в очередь на получение жилья".И это далеко не полный список. Тем не менее проблем, которые предстоит решить, еще множество."Столкнулись с вопиющей ситуацией: 48-летний пациент во время завтрака пожаловался на сильные боли в животе, попросил у медсестры таблетку, но получил отказ. Позже его поместили в отдельную палату-изолятор и оставили без постоянного наблюдения", — говорит Меллер.В медицинской документации боли описали как "незначительные". Со слов других проживающих, мужчина "выл и кричал"."На следующее утро он умер. Причиной стала язва желудка с прободением и перитонит", — уточняет сотрудница фонда.Жалуются постояльцы интернатов и на нехватку оборудования. Причем купить его они готовы даже на собственную пенсию, но такой вариант органы опеки запрещают."Многим подопечным требуются дорогостоящие коляски по индивидуальным параметрам или специальная одежда, — отмечает Мамонова. — На счетах могла скопиться нужная сумма, но эти деньги не тратят на нужды пациентов. По закону такими вещами должны обеспечивать бесплатно, но лишь в рамках тех бюджетов и сроков, которые готовы предоставить власти".Так, пока человек жив, его пенсия лежит на карте, а после смерти возвращается государству или достается родственникам.Ограничены во всемОбщественники надеялись, что поправки к закону позволят создать подобные службы в каждом регионе. Для этого нужно как минимум конкретизировать принципы работы и финансирования.Вместо этого положение просто убрали. Как уточняют законодатели, региональные власти все еще могут основать соответствующие фонды, только теперь это не обязанность, а право.Интересы пациентов, согласно поправкам, будут защищать органы государственной власти, уполномоченные по правам человека, Общественная палата, ОНК, юристы и представители некоммерческих организаций.Правда, навещая больного, все они должны соблюдать "общие требования". Это может быть как запрет на вход в отдельные палаты, так и обязательное предупреждение о визите.Руководство интернатов, в свою очередь, обязано создать условия, при которых пациенты смогут беспрепятственно написать обращение во все эти инстанции. Вместе с тем в документе появилось множество лазеек, ограничивающих коммуникацию больных.Так, главврачи вправе вводить цензуру на переписки, запрещать встречи с посетителями и телефонные звонки, временно закрывать доступ в интернет.Эксперты опасаются, что теперь вся правозащитная деятельность ляжет на плечи волонтеров. Ведь сотрудники большинства перечисленных инстанций и так могли проверять больницы и ПНИ, но чаще всего лишь фиксировали нарушения.Кроме того, их визиту обычно предшествуют обращения, однако некоторые постояльцы интернатов не умеют читать, писать или пользоваться почтой. Обратиться за помощью они просто не в состоянии.Сотрудники независимых служб защиты, как отмечают специалисты, в силу специфики своей работы владели навыками альтернативной коммуникации и без труда общались с больными, в том числе недееспособными.РИА Новости отправило запросы в Минтруд с просьбой прокомментировать соблюдение персоналом прав пациентов, а также рассказать о количестве жалоб, поступающих из интернатов. На момент публикации ответа не поступило.Пожизненные узникиОбщественники давно предлагали бороться с проблемами изолированности учреждений, налаживая систему помощи на дому.Формально еще 3 мая в законе "О социальной защите инвалидов" появилось понятие сопровождаемого проживания. Это значит, что совершеннолетние люди с инвалидностью, которые не в состоянии себя обслуживать и нуждаются в уходе, могут получать все необходимое, оставаясь в своей квартире.Но, как уверяют правозащитники, с принятием законопроекта о психиатрической помощи эта инициатива теряет всякий смысл для постояльцев интерната. Документы противоречат друг другу.Согласно законопроекту, выписка из учреждения по-прежнему возможна лишь по заявлению постояльца — если врачи сочли его самостоятельным. Или если за ним готов ухаживать родственник.Более того, недееспособные могут и вовсе стать пожизненными узниками. Ведь в их случае заявление должен писать опекун, то есть ПНИ."Интернат — не тюрьма. Постояльцы находятся там по собственному желанию, но все равно не могут его покинуть. Человек просто становится вещью", — подчеркивает Мамонова.В такой ситуации несколько лет назад оказался 33-летний Дмитрий из Москвы."Мне неверно поставили диагноз, и родственники настояли на том, чтобы лишить меня дееспособности. Руководство всячески отговаривало от идеи "вернуться в мир", слушало только мнение врачей, — рассказывает он. — Мне удалось написать заявление о восстановлении дееспособности лишь через год, когда персонал все же признал, что мое состояние в норме".С принятием нового закона, как считают общественники, психоневрологические интернаты так и останутся закрытыми учреждениями, а единственными защитниками больных окажутся волонтеры. И забот у них год от года будет все больше.

https://ria.ru/20230503/psikhiatriya-1869247995.html

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общество, россия, москва, госдума рф, онк, законопроекты, александр бастрыкин