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В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ - РИА Новости, 07.08.2023
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18:34 07.08.2023 (обновлено: 19:13 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/zakhoronenie-1888712796.html
В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ
В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ - РИА Новости, 07.08.2023
В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ
Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где, по предварительным данным, могут находиться останки около 2 тысяч расстрелянных заключенных... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:34
2023-08-07T19:13
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
волосовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где, по предварительным данным, могут находиться останки около 2 тысяч расстрелянных заключенных концлагеря "Дулаг-102", найдено в Волосовском районе Ленинградской области, сообщило областное следственное управление."Следователями Следственного управления СК России по Ленинградской области и следователями-криминалистами Северо-Западного отдела ГУК СК России совместно с поисковой экспедицией "Долина" из Великого Новгорода, поисковыми отрядами "Зов Партизан", "Авангард" в 1,5 километрах от города Волосово... обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые ДУЛАГ-102. По архивным документам в данном месте может находиться около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.По факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка.Как отмечает областное следственное управление, в настоящее время из захоронения извлечены скелетированные останки "около сотни граждан", в том числе, предположительно, детей. Также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды."По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - уточняют в СУСК по Ленинградской области.На месте массового захоронения продолжаются поисковые мероприятия, заключили в следственном ведомстве.
https://ria.ru/20230630/zakhoroneniya-1881354886.html
https://ria.ru/20230314/severodonetsk-1857901420.html
ленинградская область
россия
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ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, волосовский район
Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Волосовский район
В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ

В Ленинградской области нашли массовое захоронение, относящееся к концлагерю "Дулаг-102"

© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники Следственного комитета на месте раскопок
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок
© Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где, по предварительным данным, могут находиться останки около 2 тысяч расстрелянных заключенных концлагеря "Дулаг-102", найдено в Волосовском районе Ленинградской области, сообщило областное следственное управление.
«
"Следователями Следственного управления СК России по Ленинградской области и следователями-криминалистами Северо-Западного отдела ГУК СК России совместно с поисковой экспедицией "Долина" из Великого Новгорода, поисковыми отрядами "Зов Партизан", "Авангард" в 1,5 километрах от города Волосово... обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые ДУЛАГ-102. По архивным документам в данном месте может находиться около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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По факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка.
Как отмечает областное следственное управление, в настоящее время из захоронения извлечены скелетированные останки "около сотни граждан", в том числе, предположительно, детей. Также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды.
«
"По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - уточняют в СУСК по Ленинградской области.
На месте массового захоронения продолжаются поисковые мероприятия, заключили в следственном ведомстве.
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Ленинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияВолосовский район
 
 
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