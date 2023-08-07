https://ria.ru/20230807/zakhoronenie-1888712796.html

В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ

В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ - РИА Новости, 07.08.2023

В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ

Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где, по предварительным данным, могут находиться останки около 2 тысяч расстрелянных заключенных... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:34

2023-08-07T18:34

2023-08-07T19:13

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

волосовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, где, по предварительным данным, могут находиться останки около 2 тысяч расстрелянных заключенных концлагеря "Дулаг-102", найдено в Волосовском районе Ленинградской области, сообщило областное следственное управление."Следователями Следственного управления СК России по Ленинградской области и следователями-криминалистами Северо-Западного отдела ГУК СК России совместно с поисковой экспедицией "Долина" из Великого Новгорода, поисковыми отрядами "Зов Партизан", "Авангард" в 1,5 километрах от города Волосово... обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключённые ДУЛАГ-102. По архивным документам в данном месте может находиться около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.По факту обнаружения захоронения проводится доследственная проверка.Как отмечает областное следственное управление, в настоящее время из захоронения извлечены скелетированные останки "около сотни граждан", в том числе, предположительно, детей. Также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды."По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти", - уточняют в СУСК по Ленинградской области.На месте массового захоронения продолжаются поисковые мероприятия, заключили в следственном ведомстве.

https://ria.ru/20230630/zakhoroneniya-1881354886.html

https://ria.ru/20230314/severodonetsk-1857901420.html

ленинградская область

россия

волосовский район

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ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, волосовский район