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Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая
Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая - РИА Новости, 07.08.2023
Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая
Важнейшей задачей для РФ и КНР является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:48
2023-08-07T17:48
2023-08-07T17:50
в мире
китай
ван и (политик)
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сергей лавров
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Важнейшей задачей для РФ и КНР является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "В настоящее время самой важной задачей для обеих сторон является продолжение реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, а также продвижение дальнейшего развития на высоком уровне китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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в мире, китай, ван и (политик), россия, сергей лавров
В мире, Китай, Ван И (политик), Россия, Сергей Лавров
Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая
Ван И: важнейшей задачей для России и Китая является развитие двусторонних отношений