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Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая - РИА Новости, 07.08.2023
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17:48 07.08.2023 (обновлено: 17:50 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/zadacha-1888703365.html
Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая
Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая - РИА Новости, 07.08.2023
Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая
Важнейшей задачей для РФ и КНР является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:48
2023-08-07T17:50
в мире
китай
ван и (политик)
россия
сергей лавров
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Важнейшей задачей для РФ и КНР является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "В настоящее время самой важной задачей для обеих сторон является продолжение реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, а также продвижение дальнейшего развития на высоком уровне китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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в мире, китай, ван и (политик), россия, сергей лавров
В мире, Китай, Ван И (политик), Россия, Сергей Лавров
Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая

Ван И: важнейшей задачей для России и Китая является развитие двусторонних отношений

© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И . Архивное фото
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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Важнейшей задачей для РФ и КНР является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
«
"В настоящее время самой важной задачей для обеих сторон является продолжение реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, а также продвижение дальнейшего развития на высоком уровне китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И
Россия и Китай являются надежными друзьями и партнерами, заявил Ван И
Вчера, 17:40
 
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