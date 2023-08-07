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Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая

Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая - РИА Новости, 07.08.2023

Ван И рассказал о важнейшей задаче для России и Китая

Важнейшей задачей для РФ и КНР является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений, заявил в понедельник... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T17:48

2023-08-07T17:48

2023-08-07T17:50

в мире

китай

ван и (политик)

россия

сергей лавров

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ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Важнейшей задачей для РФ и КНР является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым. "В настоящее время самой важной задачей для обеих сторон является продолжение реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, а также продвижение дальнейшего развития на высоком уровне китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

китай

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в мире, китай, ван и (политик), россия, сергей лавров