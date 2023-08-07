Рейтинг@Mail.ru
В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/yakutsk-1888539163.html
В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики
В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики - РИА Новости, 07.08.2023
В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики
Панихида по скончавшемуся первому президенту Якутии Михаилу Николаеву началась в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T06:02
2023-08-07T06:02
якутск
россия
москва
михаил николаев
айсен николаев
владимир путин
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151420/57/1514205780_0:565:5207:3494_1920x0_80_0_0_eb6c8cca5f0c90fadeaab4f657f69171.jpg
ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Панихида по скончавшемуся первому президенту Якутии Михаилу Николаеву началась в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В воскресенье прощание с Михаилом Николаевым прошло в Москве в Зале Олонхо постпредства республики при президенте РФ. Отмечается, что на панихиде была зачитана телеграмма от президента России Владимира Путина. "В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске сегодня, 7 августа, началась траурная церемония прощания с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты, члены правительства. Гражданская панихида продолжится сегодня до 20.00", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что во вторник Николаева похоронят на Родине, в селе Октемцы Хангаласского улуса. Панихида пройдет в Малой академии наук в селе Чапаево. Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.
https://ria.ru/20230805/biografiya-1888306493.html
якутск
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151420/57/1514205780_146:0:4870:3543_1920x0_80_0_0_67f3426e40bf2fd7d3cd549f80aefcdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, россия, москва, михаил николаев, айсен николаев, владимир путин, совет федерации рф, политика
Якутск, Россия, Москва, Михаил Николаев, Айсен Николаев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Политика
В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики

В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики Михаилом Николаевым

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПервый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Панихида по скончавшемуся первому президенту Якутии Михаилу Николаеву началась в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В воскресенье прощание с Михаилом Николаевым прошло в Москве в Зале Олонхо постпредства республики при президенте РФ. Отмечается, что на панихиде была зачитана телеграмма от президента России Владимира Путина.
«
"В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске сегодня, 7 августа, началась траурная церемония прощания с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты, члены правительства. Гражданская панихида продолжится сегодня до 20.00", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что во вторник Николаева похоронят на Родине, в селе Октемцы Хангаласского улуса. Панихида пройдет в Малой академии наук в селе Чапаево.
Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Биография первого президента Якутии Михаила Николаева
5 августа, 05:30
 
ЯкутскРоссияМоскваМихаил НиколаевАйсен НиколаевВладимир ПутинСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала