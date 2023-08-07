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В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики

В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики - РИА Новости, 07.08.2023

В Якутске началась церемония прощания с первым президентом республики

Панихида по скончавшемуся первому президенту Якутии Михаилу Николаеву началась в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T06:02

2023-08-07T06:02

2023-08-07T06:02

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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Панихида по скончавшемуся первому президенту Якутии Михаилу Николаеву началась в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В воскресенье прощание с Михаилом Николаевым прошло в Москве в Зале Олонхо постпредства республики при президенте РФ. Отмечается, что на панихиде была зачитана телеграмма от президента России Владимира Путина. "В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске сегодня, 7 августа, началась траурная церемония прощания с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты, члены правительства. Гражданская панихида продолжится сегодня до 20.00", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что во вторник Николаева похоронят на Родине, в селе Октемцы Хангаласского улуса. Панихида пройдет в Малой академии наук в селе Чапаево. Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.

https://ria.ru/20230805/biografiya-1888306493.html

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якутск, россия, москва, михаил николаев, айсен николаев, владимир путин, совет федерации рф, политика