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Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов - РИА Новости, 07.08.2023
Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
При взрыве в турецком порту Дериндже на Мраморном море пострадали 13 из 16 элеваторов, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:32
2023-08-07T16:32
2023-08-07T17:00
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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. При взрыве в турецком порту Дериндже на Мраморном море пострадали 13 из 16 элеваторов, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk."В результате взрыва ранены 12 человек", — добавил он.Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил Бююкакын.Инцидент произошел сегодня днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Взрыв не повредил контейнерную часть порта, на место стянули пожарных и скорую помощь. Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз назвал предварительной причиной инцидента взрыв зерновой пыли из-за ее сжатия при загрузке судна. В свою очередь, мэр Дериндже Зеки Айгун заявил, что случившееся могло произойти из-за халатности, но подчеркнул, что точную причину взрыва определят специалисты.По словам источника РИА Новости в компании-операторе порта Safiport, происшествие не повлияло на работу гавани.
https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888680358.html
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РИА Новости
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в мире, турция
Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
Взрыв в турецком коммерческом порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости.
При взрыве в турецком порту Дериндже на Мраморном море пострадали 13 из 16 элеваторов, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk
.
«
"В результате взрыва ранены 12 человек", — добавил он.
Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил Бююкакын.
Инцидент произошел сегодня днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже.
Суда не пострадали при взрыве в порту Дериндже в Турции
Взрыв не повредил контейнерную часть порта, на место стянули пожарных и скорую помощь.
Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз назвал предварительной причиной инцидента взрыв зерновой пыли из-за ее сжатия при загрузке судна. В свою очередь, мэр Дериндже Зеки Айгун заявил, что случившееся могло произойти из-за халатности, но подчеркнул, что точную причину взрыва определят специалисты.
По словам источника РИА Новости в компании-операторе порта Safiport, происшествие не повлияло на работу гавани.
В Турции заявили, что оставшихся под завалами после взрыва в порту нет