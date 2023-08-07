https://ria.ru/20230807/vzryv-1888687050.html

Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов

Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов - РИА Новости, 07.08.2023

Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов

При взрыве в турецком порту Дериндже на Мраморном море пострадали 13 из 16 элеваторов, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:32

2023-08-07T16:32

2023-08-07T17:00

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СТАМБУЛ, 7 авг — РИА Новости. При взрыве в турецком порту Дериндже на Мраморном море пострадали 13 из 16 элеваторов, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk."В результате взрыва ранены 12 человек", — добавил он.Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил Бююкакын.Инцидент произошел сегодня днем в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Взрыв не повредил контейнерную часть порта, на место стянули пожарных и скорую помощь. Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз назвал предварительной причиной инцидента взрыв зерновой пыли из-за ее сжатия при загрузке судна. В свою очередь, мэр Дериндже Зеки Айгун заявил, что случившееся могло произойти из-за халатности, но подчеркнул, что точную причину взрыва определят специалисты.По словам источника РИА Новости в компании-операторе порта Safiport, происшествие не повлияло на работу гавани.

https://ria.ru/20230807/derindzhe-1888680358.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция