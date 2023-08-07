Рейтинг@Mail.ru
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 07.08.2023 (обновлено: 16:27 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/vzryv-1888674952.html
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту - РИА Новости, 07.08.2023
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту
Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:09
2023-08-07T16:27
в мире
коджаэли (провинция)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888665485_0:447:637:805_1920x0_80_0_0_4f9896edf0f44eee8fda862af585f8e7.jpg
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. "По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой - ред.) пыли", - заявил журналистам Явуз. Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил ранее мэр Дериндже Зеки Айгюн. Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее десяти человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.
коджаэли (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...&gt; однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
2023-08-07T16:09
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888665485_0:452:637:930_1920x0_80_0_0_509b4336258fa4cdce557ab6ccd7ff54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, коджаэли (провинция), турция, видео
В мире, Коджаэли (провинция), Турция
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
2023-08-07T16:09
true
PT0M18S
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту

Губернатор провинции Коджаэли Явуз: причиной взрыва в порту могла стать зерновая пыль

© Кадр видео очевидцаДым от взрыва в порту Дериндже в Турции
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции
© Кадр видео очевидца
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
«
"По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой - ред.) пыли", - заявил журналистам Явуз.
Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил ранее мэр Дериндже Зеки Айгюн.
Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее десяти человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.
 
В миреКоджаэли (провинция)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала