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Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту

Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту - РИА Новости, 07.08.2023

Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту

Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:09

2023-08-07T16:09

2023-08-07T16:27

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коджаэли (провинция)

турция

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. "По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой - ред.) пыли", - заявил журналистам Явуз. Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил ранее мэр Дериндже Зеки Айгюн. Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее десяти человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.

коджаэли (провинция)

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-07T16:09 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, коджаэли (провинция), турция, видео