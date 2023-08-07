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Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту - РИА Новости, 07.08.2023
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту
Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:09
2023-08-07T16:09
2023-08-07T16:27
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. "По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой - ред.) пыли", - заявил журналистам Явуз. Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил ранее мэр Дериндже Зеки Айгюн. Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее десяти человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.
коджаэли (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888665485_0:452:637:930_1920x0_80_0_0_509b4336258fa4cdce557ab6ccd7ff54.jpg
Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
2023-08-07T16:09
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коджаэли (провинция), турция, видео
В мире, Коджаэли (провинция), Турция
Губернатор провинции Коджаэли назвал возможную причину взрыва в порту
Губернатор провинции Коджаэли Явуз: причиной взрыва в порту могла стать зерновая пыль
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Взрыв зерновой пыли мог стать причиной взрыва в порту турецкого Дериндже, заявил в понедельник губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз.
«
"По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой - ред.) пыли", - заявил журналистам Явуз.
Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил ранее мэр Дериндже Зеки Айгюн.
Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее десяти человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.