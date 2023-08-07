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Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту

Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту - РИА Новости, 07.08.2023

Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту

Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил в эфире CNN Turk мэр города Зеки Айгюн. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:43

2023-08-07T15:43

2023-08-07T16:24

турция

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил в эфире CNN Turk мэр города Зеки Айгюн."Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", - сообщил Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее четырех человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-07T15:43 true PT0M18S

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