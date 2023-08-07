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Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту - РИА Новости, 07.08.2023
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15:43 07.08.2023 (обновлено: 16:24 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/vzryv-1888661929.html
Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту
Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту - РИА Новости, 07.08.2023
Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту
Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил в эфире CNN Turk мэр города Зеки Айгюн. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:43
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турция
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил в эфире CNN Turk мэр города Зеки Айгюн."Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", - сообщил Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее четырех человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.
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Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...&gt; однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
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турция, видео
Турция
Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил в эфире CNN Turk мэр города Зеки Айгюн.
2023-08-07T15:43
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Мэр Дериндже назвал возможную причину взрыва в порту

Мэр Дериндже Айгюн не исключил, что причиной взрыва в порту могла стать халатность

© AP Photo / Khalil HamraВ порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
В порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
В порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Причиной взрыва в порту турецкого Дериндже могла стать халатность, однако точную причину определят специалисты, сообщил в эфире CNN Turk мэр города Зеки Айгюн.
"Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", - сообщил Айгюн в эфире телеканала CNN Turk.
Айгюн ранее сообщил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO) в порту Дериндже. Контейнерная часть порта взрывом не затронута, пострадали не менее четырех человек. На место стянуты пожарные и скорая помощь.
 
Турция
 
 
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