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"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 07.08.2023
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска
Американские артиллерийские установки калибром 155 миллиметров, находящиеся на вооружении у ВСУ, начнут взрываться из-за сильного износа стволов, заявил... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:30
2023-08-07T15:30
2023-08-07T15:30
политика
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские артиллерийские установки калибром 155 миллиметров, находящиеся на вооружении у ВСУ, начнут взрываться из-за сильного износа стволов, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Украинцы не только истратили все свои запасы 155-мм снарядов под Артемовском, которые могли понадобиться при контрнаступлении, они сожгли стволы. Я приведу пример. Когда американская морская пехота оказывала огневую поддержку в борьбе с ИГ* в Сирии, установки М-777 выпускали тысячи снарядов, и у них сгорели стволы", — рассказал офицер.Риттер напомнил, что при таком экстремальном износе орудие может взорваться при дальнейшем использовании, либо выстрелить не в том направлении, на которое указал корректировщик.По словам бывшего разведчика, у украинцев нет возможности переправить М-777 в Европу на ремонт. Но даже если бы Киеву это удалось сделать, Запад все равно не смог бы восстановить орудия, поскольку новых стволов у США нет, уточнил эксперт.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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политика, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, украина, россия
Политика, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Украина, Россия
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска
Экс-разведчик ВС США Риттер: 155-мм установки ВСУ взорвутся из-за изношенных стволов