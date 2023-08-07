Рейтинг@Mail.ru
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/vzryv-1888659359.html
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 07.08.2023
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска
Американские артиллерийские установки калибром 155 миллиметров, находящиеся на вооружении у ВСУ, начнут взрываться из-за сильного износа стволов, заявил... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:30
2023-08-07T15:30
политика
сша
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские артиллерийские установки калибром 155 миллиметров, находящиеся на вооружении у ВСУ, начнут взрываться из-за сильного износа стволов, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Украинцы не только истратили все свои запасы 155-мм снарядов под Артемовском, которые могли понадобиться при контрнаступлении, они сожгли стволы. Я приведу пример. Когда американская морская пехота оказывала огневую поддержку в борьбе с ИГ* в Сирии, установки М-777 выпускали тысячи снарядов, и у них сгорели стволы", — рассказал офицер.Риттер напомнил, что при таком экстремальном износе орудие может взорваться при дальнейшем использовании, либо выстрелить не в том направлении, на которое указал корректировщик.По словам бывшего разведчика, у украинцев нет возможности переправить М-777 в Европу на ремонт. Но даже если бы Киеву это удалось сделать, Запад все равно не смог бы восстановить орудия, поскольку новых стволов у США нет, уточнил эксперт.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230728/udar-1886902166.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_1ea0cc50a0f4f8cd8d38972930fe8d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, украина, россия
Политика, США, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Украина, Россия
"Вот-вот взорвутся". В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ у Артемовска

Экс-разведчик ВС США Риттер: 155-мм установки ВСУ взорвутся из-за изношенных стволов

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские артиллерийские установки калибром 155 миллиметров, находящиеся на вооружении у ВСУ, начнут взрываться из-за сильного износа стволов, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«
"Украинцы не только истратили все свои запасы 155-мм снарядов под Артемовском, которые могли понадобиться при контрнаступлении, они сожгли стволы. Я приведу пример. Когда американская морская пехота оказывала огневую поддержку в борьбе с ИГ* в Сирии, установки М-777 выпускали тысячи снарядов, и у них сгорели стволы", — рассказал офицер.
Риттер напомнил, что при таком экстремальном износе орудие может взорваться при дальнейшем использовании, либо выстрелить не в том направлении, на которое указал корректировщик.
По словам бывшего разведчика, у украинцев нет возможности переправить М-777 в Европу на ремонт. Но даже если бы Киеву это удалось сделать, Запад все равно не смог бы восстановить орудия, поскольку новых стволов у США нет, уточнил эксперт.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Русские начали охоту: в США сообщили об опустошающем ударе по Зеленскому
28 июля, 16:41
 
ПолитикаСШАСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала